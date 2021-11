Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Nastasic, Pulgar, Dragowski, Castrovilli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

Squalificati: Ekdal

Indisponibili: Damsgaard, Depaoli, Ferrari, Ihattaren, Torregrossa, Vieira

Fiorentina-Sampdoria, dove vederla in tv e streaming

La sfida Fiorentina-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Fiorentina (2-1 in tutte e due le circostanze) e non colleziona almeno tre successi di fila contro la Viola in Serie A dal febbraio 2005.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria (2-1 nel settembre 2019): tre pareggi e due successi blucerchiati, in un parziale in cui entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol.

La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 11 gare di Serie A contro la Sampdoria, ottenendo tuttavia appena due successi nel parziale (5N, 4P); l’ultima volta che una delle due squadre non è andata a bersaglio in questa sfida è stata nel 2-0 a favore dei Viola nel novembre 2015.

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie A, segnando più di due reti in ciascuna di queste partite: l’ultima volta che i Viola ha realizzato almeno tre gol in più incontri interni consecutivi nella competizione è stata nel dicembre 1960 (cinque).

La Sampdoria ha trovato il successo in due delle sei trasferte di questo campionato (1N, 3P), tuttavia, in entrambe le occasioni contro squadre neopromosse (v Empoli e Salernitana).

Dopo i successi contro Salernitana e Verona, la Sampdoria potrebbe vincere tre partite di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2020.

La Fiorentina è una delle due squadre a non aver ancora pareggiato nei Big-5 campionati europei, con il Borussia Dortmund - questa potrebbe essere la 9ª occasione nella storia della Serie A in cui una formazione non pareggia alcuna delle prime 15 partite stagionali, e la prima dall'Udinese nel 2017/18.

Dusan Vlahovic, che è a quota 99 presenze con la maglia della Fiorentina in tutte le competizioni, ha segnato quattro gol nelle ultime tre gare di campionato disputate contro la Sampdoria: contro nessuna formazione vanta più reti nel massimo torneo (quattro anche contro Atalanta, Cagliari e Spezia).

La Fiorentina è la squadra contro cui Francesco Caputo ha disputato più partite di Serie A (sei) senza mai andare a segno; per lui però due assist contro i toscani, solo contro il Verona ne ha forniti di più (tre).

Antonio Candreva è il centrocampista che ha segnato più gol in questa stagione di Serie A (sei). Più in generale solo Florian Wirtz (11), Romain Faivre e Dimitri Payet (entrambi 10) hanno preso parte a più reti dell’esterno blucerchiato (9: 6 gol e 3 assist) tra i centrocampisti in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei.

