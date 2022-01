Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Belotti, Berisha, Edera, Verdi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Ikoné. All. Italiano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Amrabat

Fiorentina-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Fiorentina-Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Stastistiche Opta

Il Torino ha vinto solamente tre delle ultime 25 sfide di Serie A contro la Fiorentina (9N, 13P), la più recente nel dicembre 2019, con Walter Mazzarri in panchina.

La Fiorentina ha segnato in tutte le ultime 16 partite di Serie A contro il Torino: dovesse trovare il gol in questo match registrerebbe il suo nuovo record di partite di fila in gol contro una singola avversaria nella competizione (attualmente a pari con la Triestina).

Il Torino ha perso soltanto una delle ultime nove partite interne di campionato contro la Fiorentina (3V, 5N), un 1-2 nel marzo 2018, caratterizzato da una rete di Cyril Théréau arrivata al 94º minuto.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite di Serie A grazie a tre vittorie seguite da due pareggi: i viola non arrivano a una striscia di imbattibilità più lunga da luglio 2020, quando si fermarono a quota sei.

Il Torino è imbattuto da sei partite casalinghe di Serie A: l'ultima volta che i granata hanno infilato almeno sette gare interne senza sconfitte nella competizione risale alla stagione 2016/17, con Sinisa Mihajlovic in panchina (nove in quell’occasione).

Dopo aver trovato il successo in tre delle prime quattro trasferte giocate in questo campionato, la Fiorentina ha ottenuto solo quattro punti nelle ultime sei gare esterne, frutto di un successo, un pareggio e ben quattro sconfitte.

Il Torino è la squadra che ha subito meno reti nel corso dei primi tempi in questo campionato (sei), la Fiorentina ha invece subito cinque degli ultimi sei gol in Serie A nelle prime frazioni.

Sasa Lukic è l’unico giocatore di movimento del Torino presente in tutte le prime 19 gare giocate dal Torino in questa Serie A: il serbo ha già partecipato a tre gol finora (un gol e due assist), non ha mai fatto meglio in un intero massimo campionato italiano.

Considerando gli ultimi quattro campionati di Ligue 1 fino a quando ha giocato in Francia (dal 2018/19 al 31/12/2021), solamente tre giocatori hanno portato a termine piú dribbling di Jonathan Ikoné (226) nel torneo francese: Neymar, Kylian Mbappé e Ludovic Blas.

Il Torino è la squadra contro cui José Callejón ha preso parte a più reti in Serie A (10 - quattro gol e sei assist) - tuttavia lo spagnolo non ha nè segnato nè fornito passaggi vincenti in alcuna delle ultime quattro sfide nella competizione contro i granata.

