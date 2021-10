Mio nipote di 4 anni la vedeva questa situazione e che c’è un fallo, come fa Valeri a non vederla?”. Solitamente pacato e poco incline alle proteste, fa specie vedere un Aurelio Andreazzoli così infervorato nel post partita di Empoli-Inter. Il tecnico della formazione toscana non è andato giù, ”. Solitamente pacato e poco incline alle proteste, fa specie vedere un Aurelio Andreazzoli così infervorato nel post partita di Empoli-Inter. Il tecnico della formazione toscana non è andato giù, il mancato rigore non fischiato da Chiffi per un intervento scomposto sulla gamba di D’Ambrosio ai danni di Bajrami nel primo tempo. Una situazione che avrebbe potuto rimettere in piedi la partita dei padroni di casa, che nella ripresa sono rimasti anche in 10 uomini per l’espulsione (rosso diretto) di Ricci per fallo da tergo a centrocampo su Barella.

Durante la gara non mi sono arrabbiato, ma quando a fine partita sono rientrato negli spogliatoi e mi hanno fatto vedere l'episodio su Bajrami, sono andato a parlare con gli arbitri. Li stimo molto, ho un rapporto confidenziale con molti e nutro stima. Il loro è un lavoro estremamente difficile e per questo ci sono dei mezzi per dare oggettività alle cose come il VAR. Ma perché non li aiutano? Valeri che stava facendo? Non so se serva il VAR a chiamata. Ma come è possibile: mio nipote di 4 anni vede questa situazione, non servirà chiamarsi Valeri. Sei seduto alla scrivania e puoi vederlo, come fai a non vederlo. Non parlo degli arbitri in campo ma di uno seduto: quando Valeri arbitra, avrà bisogno di uno che gli darà oggettività alle cose come lui la doveva dare a Chiffi? Non va bene così, altrimenti togliamo quella parvenza di oggettività che si vorrebbe dare alle gare. Devono essere oggettive il più possibile: aiutiamo gli arbitri, gli strumenti ci sono”.

Andreazzoli prima di lasciare i microfoni di DAZN, tiene a precisare che questa è la sua prima protesta nei confronti di una direzione di gara.

Se qualcuno si ricorda di una mia protesta in qualsiasi gara, che lo dica... Non è nemmeno protestato in campo per il rosso a Ricci anche se per me era arancione. Chiedete a Chiffi o al quarto uomo se ho detto qualcosa ma una decisione così proprio non lo capisco: coi mezzi che abbiamo...”

