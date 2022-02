Il progetto del nuovo stadio deve realizzarsi se il club vuole avere il futuro che i suoi tifosi vogliono che abbia". In un'intervista a Forbes, Veniamo da una decade in cui il calcio italiano è stato dominato dalla Juventus grazie anche al suo impianto di proprietà - spiega il dirigente rossonero - e questo non è salutare per un campionato che ha bisogno di accrescere il suo appeal globale". ". In un'intervista a Forbes, l'amministratore delegato del Milan , Ivan Gazidis , ribadisce la necessità di procedere alla costruzione del nuovo impianto in condivisione con l'Inter: "- spiega il dirigente rossonero -".

"La Serie A è pronta per rilanciarsi"

"Il calcio è una componente fondamentale dell'industria italiana, ma uno degli aspetti più tristi è che la Serie A è andata incontro a un lento e inesorabile declino rispetto alle altre principali leghe europee. Se non costruiamo stadi in Italia sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo regalando ai nostri figli. Non credo che questo sia il futuro del calcio italiano. Penso che il calcio italiano sia assolutamente pronto per il rilancio. La Premier League attualmente è la Super League. Il resto d'Europa deve trovare il modo di stare in piedi e competere con la Premier".

Sul rinnovo di Theo Hernandez

"Lui è un grande esempio di un talento di livello mondiale che abbiamo aiutato a crescere e raggiungere i livelli attuali. Abbiamo preso la giusta direzione per arrivare agli obiettivi che ci siamo dati. Uno dei pilastri del nostro progetto è puntare su giovani calciatori che diventino elementi di livello internazionale e che alzino il livello di tutta la rosa e i nostri introiti, in modo da avere maggiori possibilità di investimento e di trattenere i nostri pezzi pregiati".

