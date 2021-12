Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Destro. All. Shevchenko

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caicedo, Fares, Rovella

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Pessina; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gosens

Dove vedere Genoa-Atalanta in tv e streaming

La sfida Genoa-Atalanta verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare di Serie A contro il Genoa (8V, 2N); l’unico successo dei rossoblù nel parziale è un 3-1, nel dicembre 2018, con Cesare Prandelli in panchina (autorete di Tolói, gol di Lazovic e Piatek).

L’Atalanta è andata a segno in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A contro il Genoa (2.2 gol realizzati in media nel parziale); le prime quattro di queste sono terminate tutte in parità, mentre i bergamaschi hanno ottenuto cinque successi nelle successive sei (1P).

Il Genoa ha subito 37 finora in questo campionato, in un singolo girone d’andata di Serie A ha fatto peggio solo nel 1950/51 (40) e nel 2019/20 (38).

L’Atalanta è diventata la quinta squadra capace di segnare almeno 100 gol in un singolo anno solare, dopo il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948), la Juventus (100 nel 1933) e l’Inter (103 nel 2021).

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sei trasferte di Serie A; soltanto in cinque occasioni una squadra lombarda ha fatto meglio nella competizione (due volte l’Inter e tre il Milan): la più recente nel dicembre 2020 (quando i rossoneri sono arrivati a sette).

Andriy Shevchenko ha perso ciascuna delle prime tre partite interne da allenatore alla guida del Genoa in Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) nessun tecnico è arrivato a quattro KO nelle prime quattro in rossoblù; in generale l’ultimo tecnico che ha trovato la sconfitta in ciascuna delle prime quattro gare casalinghe in assoluto in Serie A è stato Roberto De Zerbi, nel 2016.

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato alla guida del Genoa per ben 232 incontri di Serie A: record per un tecnico nella competizione dal 2007/08 ad oggi (sua stagione d’esordio in rossoblù) con una singola squadra, mentre al secondo posto c’è sempre Gasperini, con i bergamaschi (208, al pari di Massimiliano Allegri, con la Juventus).

Tutti gli ultimi tre gol del Genoa in Serie A sono stati messi a segno da giocatori entrati dalla panchina (Bianchi v Empoli, Destro v Sampdoria e Melegoni v Lazio): l’unica volta che i rossoblù hanno realizzato più reti consecutive con subentrati da quando Opta raccoglie questo dato (dal 1994/95) è stata nell’ottobre 2019 – quattro.

Luis Muriel ha segnato appena due reti in 11 gare giocate in questa Serie A: l’attaccante dell’Atalanta non segnava così poco dopo lo stesso numero di presenze in stagione in campionato dal 2014/2015 (zero con l’Udinese).

Il Genoa è la squadra contro cui Duván Zapata ha servito più assist in Serie A: cinque, tre dei quali nelle tre sfide più recenti. In aggiunta, l’attaccante dell’Atalanta è andato a segno in ciascuna delle ultime tre sfide contro i rossoblù allo stadio Ferraris nella competizione.

