Genoa-Inter si affrontano a Marassi in un match valido per la 27esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle ore 21. La partita mette in palio punti pesanti sia in ottica salvezza che in ottica scudetto. I rossoblù di Alexander Blessin sono reduci da quattro pareggi consecutivi e hanno urgente bisogno di muovere la classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono invece chiamati a riscattare il clamoroso passo falso di domenica scorsa a San Siro contro il Sassuolo . Una curiosità statistica: l'Inter ha vinto gli ultimi 7 confronti diretti in Serie A contro il Genoa (sia in casa che fuori) senza subire gol e segnandone ben 25. All'andata i nerazzurri si imposero 4-0 grazie alle reti di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko. Arbitra l'incontro Daniele Chiffi della sezione di Padova.