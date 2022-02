Alla ricerca di una vittoria che manca ormai da tre partite, ovvero Inter-Roma 2-0 dello scorso 8 febbraio. L'Inter venerdì sera sarà ospite del Genoa a Marassi. Ad Appiano Gentile è giornata di vigilia e come di consueto Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

"Senz'altro troviamo un avversario in salute che gioca un calcio intenso, troveremo una squadra organizzata che lotta per la salvezza. Sappiamo che affronteremo una partita delicata".

Sull'attacco

"Si è detto tanto in questi giorni, l'Inter è ancora il miglior attacco della Serie A e non esiste un problema attaccanti perché la preoccupazione sale quando la squadra non crea. Anche con il Sassuolo, nonostante non sia stata tra le nostre migliori prestazioni, abbiamo creato tantissimo e tirato in porta 20 volte. La preoccupazione ci deve essere quando non si crea, torneremo presto a segnare".

Sul momento dell'Inter

"Io so cosa mi è stato chiesto ad inizio percorso, ovvero mantenere una posizione Champions, di tornare negli ottavi e di vincere la Supercoppa: in questo siamo stati straordinari. Ora a noi serve equilibrio, ma l'ho visto all'interno di società e squadra, i tifosi sono stati meravigliosi domenica. La parola equilibrio rappresenta il concetto, quest'estate si parlava di allarmismi, ora dopo una sconfitta ho sentito parlare tanto: ma abbiamo analizzato dove potevamo fare meglio come squadra".

Sul rinnovo di Brozovic

"Sappiamo la sua importanza, come quella di Barella, Lautaro, mi auguro anche quelli di Perisic e Handanovic. Questo spetta alla società e ho la fortuna di avere dirigenti sempre sul pezzo e presenti con noi che lavorano h24 per far sì che l'Inter sia sempre più forte".

Sui gol subiti negli ultimi match

"Nella parte centrale del campionato siamo stati meno vulnerabili, eravamo più freschi mentalmente. Abbiamo analizzato, sappiamo di dover difendere e attaccare meglio: nelle ultime partite non abbiamo segnato, è inusuale per noi. Lavoriamo per concretizzare e difendere meglio".

Sulla corsa Scudetto

"Siamo in un momento importante, non ancora decisivo: dobbiamo cercare di fare questo mese molto impegnativo al meglio. Tutto è ancora aperto, anche per la Juventus e l'Atalanta: facendo un filotto si avvicinerebbero. Sappiamo che devo avere la fortuna e la bravura di recuperare tutti, abbiamo avuto qualche defezione: il mio auspicio è avere tutti a disposizione per poter scegliere".

Sul supporto dei tifosi

"E' importantissimo, i ragazzi della Curva sono stati straordinari anche domenica perché ci hanno incitato fino alla fine. Verranno anche oggi ad Appiano, la loro vicinanza c'è sempre".

Su Gosens

"Ha fatto mercoledì il primo allenamento completo, ci sono ottime sensazioni: è fuori da settembre, per noi è molto importante e ci crediamo fortemente tutti. Faremo l'allenamento di oggi, ci parlerò e decideremo: ci vuole un po' di pazienza ma siamo fiduciosi. Stiamo aspettando anche Correa, che credo possa tornare disponibile al derby".

Su Caicedo

"Ha avuto un problema appena arrivato, un rallentamento che gli ha fatto perdere 5-6 giorni di lavoro. Sta lavorando da una settimana molto bene, potevo inserirlo anche domenica ma la partita non me l'ha permesso. E' disponibile, nel gruppo: la sua condizione è cresciuta molto ed è un'alternativa che mi tengo stretto".

