2-1 finale. Ecco Allegri a SkySport. Secondo anticipo della 36a giornata e seconda partita pazza: d opo il 4-2 dell'Inter contro l'Empoli, questa volta è il Genoa a rimontare addirittura sulla Juventus. Sotto 0-1 per effetto del gol di Dybala, i rossoblù sono riusciti a ribaltare il match prima con Gudmunsson e poi con il rigore a tempo scaduto di capitan Criscito, che poi ha esultato con tutti i suoi tifosi per ilEcco Allegri a SkySport

"Dispiace aver perso una partita che si era incanalata bene, dovevamo far prima il 2-0. Purtroppo dobbiamo migliorare ma usciti Arthur, Miretti e Paulo non abbiamo avuto chi dava i tempi di gioco e rallentava l'azione. Avevamo contropiedisti, giocavano palla indietro e avanti, quando poi sbagli gol ci lasci le penne così. Dispiace perdere, a livello di classifica contava meno. Ne facciamo tesoro, mercoledì c'è la finale di Coppa e non possiamo sbagliare così tanto".

Vlahovic

"Ha fatto una delle migliori gare a livello tecnico, l'ho tolto perché avevo Morata fresco e per farlo rifiatare. Sono molto contento di come ha giocato tecnicamente. Io ho provato a spiegarlo ma sono sempre stato attacco come se ce l'avessi con Vlahovic: un giovane ha meno gare degli altri in Serie A. Attraverso questo deve trovare un equilibrio. A volte dico le cose ma non capiscono o non fanno finta di non capire. Lui non si rende conto della prestazione buona, ma piano piano troverà un equilibrio. Troverà serenità per giocare a ritmo giusto a livello mentale, sono step che deve fare. Ora che non fa gol, si sente in difetto ma non è così. Glielo dico, ci parlo, stasera la sua gara è tecnicamente buona. Giocasse sempre così sarebbe un bene per la squadra".

Kean

"Gli capita mezza occasione e fa gol, stasera con cinque o sei non ne ha fatti uno. A volte le cose vanno bene, a volte hai così tante occasioni e non fai gol. E' un 2000, ha tanta esperienza ma a volte fa troppa lotta, a volte deve giocare semplice. Fa duelli che non servono ma sono cose che possono solo migliorare: più gioca e più migliora".

Criscito: "Che emozione dopo la delusione derby. Amo il Genoa, è la mia vita"

"Il calcio dà e toglie, stasera mi ha dato tanto, un'emozione incredibile dopo la delusione della settimana scorsa. Questa vittoria vuol dire che noi ci siamo. o ho sempre messo la faccia, si sbaglia, l'importante è capire e non ripetere gli errori. Sono partite importantissime le prossime due. Io sono arrivato al Genoa nel 2001, il Genoa per me è la mia vita. Sono felice di essere qui. Io amo il Genoa"

