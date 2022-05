Genoa-Juventus, match valido per la 36a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1. Decisivo un rigore di Criscito al 96', proprio lui che una settimana fa, sotto quella gradinata, in quella porta, aveva clamorosamente sbagliato il rigore nel derby con la Samp. La rivincita di Mimmo punisce una Juventus sprecona, incapace di gestire il vantaggio di Dybala e tradita dagli errori di Kean e De Sciglio. Prima il pareggio di Gudmundsson, poi il rigore finale. Il Genoa di Blessin spera, la Juventus di Allegri perde e affonda. Non un gran modo di avvicinarsi alla finale di Coppa Italia.

Il tabellino di Genoa-Juventus 2-1 (primo tempo 0-0)

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Galdames (Dal 46' Frendrup), Badelj; Melegoni (Dal 58' Ekuban), Amiri, Portanova (Dal 58' Yeboah); Destro (Dal 68' Gudmundsson). All. Blessin

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (Dal 60' Alex Sandro), Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur (Dal 60' Zakaria), Miretti (Dal 74' Bernardeschi), Rabiot; Dybala (Dal 80' Aké), Vlahovic (Dal 74' Morata), Kean. All. Allegri

Arbitro: Sozza di Seregno

Gol: 48' Dybala (J), 87' Gudmundsson (G), 96' rig. Criscito (G)

Assist: Kean, Amiri

Ammoniti: Dybala, Rugani, Melegoni, Arthur

La cronaca in 10 momenti chiave

5' - Prima occasione JUVENTUS. Gran palla di Dybala in mezzo, stacco in inserimento di KEAN. Alta di un soffio.

45'+1' - TIRO DA FUORI DI PORTANOVA, che bella conclusione. Vola SZCZESNY a respingere.

48' - DYBALA! GOL! 0-1 Juventus. Kean lavora per DYBALA, che calcia col destro dal limite all'angolino. Sirigu battuto. Gol numero 115 con la Juventus.

65' - DYBALA! Riceve da Miretti, taglia in mezzo e scarica un mancino poderoso. PALO PIENO!

68' - OCCASIONE JUVENTUS! Miretti avvia l'azione, Rabiot ricama al centro per Kean, il quale conclude a botta sicura trovando un super intervento di Sirigu!

72' - OCCASIONE JUVENTUS! Vlahovic penetra nell'area rossoblù di forza e tecnica sparando con violenza verso lo specchio, Sirigu si oppone ancora con grande prontezza!

87' - GOL! PAREGGIO DEL GENOA. 1-1. GUDMUNDSSON. Gran palla di Amiri per il numero 11, che sorprende De Sciglio e infila Szczesny.

89' - CLAMOROSO. Genoa a un passo dal 2-1. Frendrup sfonda e serve AMIRI. Destro secco da ottima posizione, ma troppo centrale. SZCZESNY respinge.

95'- RIGORE PER IL GENOA. Yeboah va giú in area toccato da De Sciglio. Sozza indica il penalty.

96' - CRISCITO! GOL! 2-1 Genoa. La ribalta la squadra di Blessin. NON SBAGLIA STAVOLTA CRISCITO.

