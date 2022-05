Probabili formazioni

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj, Portanova; Amiri; Ekuban, Destro. All. Blessin

Ad

Squalificati: nessuno

Serie A Allegri: "Ancelotti? Non passa mai di moda, come l'abito grigio" 7 ORE FA

Indisponibili: Cambiaso, Czyborra, Maksimovic, Piccoli, Rovella, Sturaro, Vanheusden

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiesa, Danilo, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie, Pellegrini

Dove vedere Genoa-Juventus in tv e streaming

La sfida Genoa-Juventus verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Genoa e potrebbe registrare più successi di fila contro il Grifone nella competizione per la prima volta dalle sette vittore consecutive tra il 1957 e il 1960.

Dopo il 2-0 della gara d'andata, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata in due gare di fila contro il Genoa in Serie A per la prima volta dal 2015/16 (2-0 all'andata, 1-0 al ritorno).

Genoa e Juventus non pareggiano al Ferraris in Serie A dall'11 marzo 2012 (0-0 tra Pasquale Marino e Antonio Conte) - da allora tre successi rossoblu e sei bianconeri (inclusi i due più recenti).

Il Genoa ha il peggior attacco del campionato con 25 reti all'attivo, una media di 0.7 a partita - solo in due stagioni nella sua storia in Serie A il Grifone ha tenuto una media più bassa (0.5 nel 1973/74 e 0.6 nel 1959/60), entrambe chiuse con la retrocessione.

La Juventus è una delle sole tre formazioni nei maggiori cinque campionati europei ad aver perso solo una partita da inizio dicembre ad oggi (al pari di Manchester City e Liverpool): 0-1 contro l'Inter deciso dal rigore di Calhanoglu lo scorso 3 aprile (13V, 6N).

Il Genoa ha segnato il 68% dei propri gol in questa Serie A nella mezzora finale di partita (17 su 25 totali), record in percentuale nel torneo in corso - tuttavia troverà di fronta la miglior difesa degli ultimi 30 minuti di gioco: solo 10 le reti incassate nel parziale dalla Juventus.

Nelle ultime sette sfide in Serie A tra Genoa e Juventus, dal 2018/19 in avanti, il Grifone è stato guidato da sette allenatori differenti, con Alexander Blessin che diventerà l’ottavo nel periodo - l’unico ad aver trovato il successo contro i bianconeri nel parziale è stato Cesare Prandelli il 17 marzo 2019, proprio al Ferraris.

La Juventus è la squadra contro cui Mattia Destro ha giocato più partite di Serie A senza mai trovare il gol (nessuna rete o assist in 14 sfide) - l’attaccante del Genoa è l’unico giocatore rossoblu con più di una rete in campionato nel 2022 (due centri per lui, l’ultimo il 13 febbraio v Salernitana).

Dusan Vlahovic ha segnato due reti in quattro incontri giocati da titolare contro il Genoa in Serie A: l'attaccante della Juventus, a quota 50 reti, potrebbe raggiungere Dejan Stankovic (51) come miglior marcatore serbo nella storia della massima serie italiana.

Paulo Dybala ha segnato otto reti contro il Genoa in Serie A e solo contro l'Udinese (10) ne conta di più nella competizione - l'argentino (114) è a un solo gol dall'eguagliare Roberto Baggio (115) al 9º posto nella classifica dei migliori marcatori della Juventus in tutte le competizioni.

Fantacalcio: i consigli per la 36a giornata di Serie A

Calciomercato Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala IERI A 12:18