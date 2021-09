Calcio

Genoa, la top 11 dell'era Preziosi: da Perin a Milito passando per Palacio, Criscito e Marco Rossi

SERIE A - Dopo 18 anni Enrico Preziosi non è più il presidente del Genoa. Contestato dalla piazza e celebre per i suoi cambi d'allenatore (ben 19 esoneri in 18 stagioni), l'imprenditore campano è stato il patron più longevo della storia del club rossoblù. Abbiamo provato ad allestire la top 11 fra la miriade di giocatori che hanno spiccato il volo in maglia Genoa. Ecco le nostre scelte.

00:02:14, un' ora fa