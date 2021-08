Genoa-Napoli, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Ferraris di Genova domenica 29 agosto alle ore 18.30.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sturaro, Hernani, Badelj, Rovella, Sabelli; Pandev, Kallon. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Lozano. All. Spalletti

Squalificati: Osimhen

Indisponibili: Cioffi, Demme, Mertens, Ounas, Zielinski

Genoa-Napoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Genoa-Napoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Nella sfida più recente il Genoa ha trovato il successo contro il Napoli in Serie A per la prima volta dopo 17 partite (5N, 12P) - i rossoblù non vincono due gare consecutive contro i partenopei nel massimo campionato dal 2009 (cinque vittorie di fila in quell'occasione).

Il Genoa ha pareggiato 34 sfide contro il Napoli in Serie A (26V, 38P), solo contro la Fiorentina (38) il Grifone ha registrato più pareggi nel torneo.

Nei precedenti 29 campionati di Serie A solo una volta il Genoa ha perso entrambe le prime due gare stagionali nel massimo campionato: nel 2013/14 con Fabio Liverani alla guida.

Il Napoli va in gol da ben 27 partite di fila in campionato (già record nella storia del club partenopeo nella massima serie): nella storia della Serie A solo Juventus e Milan hanno segnato in almeno 28 match consecutivi.

Escludendo le neopromosse, il Napoli (26 su 26) è una delle sole tre squadre dei cinque maggiori campionati europei ad aver trovato il gol in tutte le partite finora giocate nel 2021 (al pari di Borussia Dortmund e Bayern Monaco).

Il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte dello scorso campionato: è dal febbraio 2018 che non infila cinque successi fuori casa di fila in Serie A (sei in quel caso).

Dopo aver subito gol in otto gare fuori casa di fila in campionato tra dicembre 2020 e marzo 2021, il Napoli ha registrato cinque clean sheet nelle ultime sette trasferte di Serie A.

L’ultima sfida di campionato tra Genoa e Napoli (2-1, febbraio 2021) è stata decisa da una doppietta di Goran Pandev, che aveva segnato un solo gol nelle precedenti 13 gare contro i partenopei (nel 2008 con la Lazio) – per lui 92 gare e 19 reti in azzurro in A nel triennio 2011-2014.

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, sempre a segno all’esordio stagionale negli ultimi quattro campionati (cinque gol totali), non ha mai trovato la rete in ciascuna delle prime due presenze in un torneo di Serie A.

Matteo Politano è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze di Serie A contro il Genoa; in generale, sono quattro le reti dell’attaccante del Napoli ai rossoblù nella competizione, contro nessuna avversaria ne conta di più (quattro anche contro la Fiorentina).

