Genoa-Roma, match valido per la 13esima giornata della Serie A disputato a Marassi, si è concluso sul punteggio di 0-2. Gara arbitrata da Massimiliano Irrati di Pistoia. Il successo dei giallorossi di José Mourinho porta la firma del classe 2003 Felix Afena-Gyan, autore di una doppietta nell'ultimo quarto d'ora di gara. Esordio amaro per Andriy Shevchenko sulla pancina dei rossoblù. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6 - Graziato da Shomurodov, incolpevole sui due gol di Felix. A conti fatti non effettua nemmeno una parata.

Davide BIRASCHI 5,5 - El Shaarawy dalla sua parte lo mette spesso in difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa prende le misure.

dall'84' Flavio BIANCHI s.v. - In campo solo nel finale, non giudicabile.

Johan VASQUEZ 6 - L'uncica occasione del Genoa nasce da una sua iniziativa sulla sinistra.

Andrea MASIELLO 5,5 - Un paio di anticipi notevoli e qualche svarione, su tutti il tackle a vuoto su El Shaarawy nel primo tempo. Rivedibile.

Stefano SABELLI 6 - Buona spinta sulla corsia di destra nel primo tempo, poi arretra il proprio raggio d'azione limitandosi a un lavoro difensivo.

dall'84' Paolo GHIGLIONE s.v. - In campo solo nel finale, non è giudicabile.

Stefano STURARO 6 - Solita partita di grande sacrificio, agisce da mezzala destra pensando quasi esclusivamente a spezzare la manovra della Roma. Eppure è proprio lui il più pericoloso tra i rossoblù.

dal 90' Aleksander BUKSA s.v. - Gioca una manciata di minuti, non giudicabile.

Milan BADELJ 5,5 - I ritmi non eccessivamente alti lo agevolano. Buon primo tempo, il suo rendimento cala nella seconda parte di gara.

dal 90' Pablo GALDAMES s.v. - In campo nel recupero, non giudicabile.

Nicolò ROVELLA 5,5 - Distribuisce palloni con ordine, senza strafare e con buona personalità. Anche lui tira i remi in barca nella parte finale del match.

Andrea CAMBIASO 5,5 - Non sempre tempestivo e preciso nelle chiusure. La grinta non gli manca, la lucidità a volte sì.

Goran PANDEV 5 - Partita complicata per il macedone che tocca pochissimi palloni e si trova spesso ad agire spalle alla porta. Esce comunque tra gli applausi di Marassi.

dal 63' HERNANI 5 - Entra e si piazza alle spalle di Ekuban: tocca pochissimi palloni e non incide.

Caleb EKUBAN 5,5 - Si dà molto da fare dando una mano ai compagni anche in fase di ripiego. Praticamente inesistente in fase offensiva.

All.: Andriy SHEVCHENKO 5 - Non buona la prima. Genoa troppo guardingo, remissivo, schierato con il chiaro intento di portare a casa lo 0-0. Esordio in Serie A da dimenticare.

Goran Pandev e Gianluca Mancini durante Genoa-Roma - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5 - La serata sembra tranquilla, poi si mette in evidenza con un gran riflesso sulla deviazione ravvicinata di Sturaro.

Gianluca MANCINI 6 - Gli attaccanti del Genoa non gli danno fastidio, lui prova a rendersi utile in fase di costruzione accompagnando l'azione.

Marash KUMBULLA 6 - Ha poco lavoro da sbrigare e gestisce senza affanno i pochi palloni che spiovono nell'area giallorossa.

dall'87' Chris SMALLING s.v. - In campo al tramonto della partita, ingiudicabile.

Roger IBANEZ 6 - Bravo nelle letture difensive. Ha poco lavoro dietro e prova a farsi vedere anche in avanti sulle palle ferme.

Rick KARSDORP 6 - Attaccante aggiunto, si fa notare nel secondo tempo per qualche accelerazione sulla destra.

Jordan VERETOUT 5,5 - Gestione ordinaria del pallone con tocchi prevalentemente in orizzontale senza fiammate degne di nota.

Lorenzo PELLEGRINI 5 - Lontano dalla migliore condizione: raramente si fa notare per i suoi proverbiali inserimenti offensivi.

dal 93' Edoardo BOVE s.v. - Entra in campo nel recupero, non giudicabile.

Stephan EL SHAARAWY 6,5 - Uno dei più attivi, cerca spesso l'uno contro uno sulla sinistra. Serve a Shomurodov un pallone solo da spingere in rete. Utile anche in ripiegamento: splendido il salvataggio su Sturaro.

Henrikh MKHITARYAN 7,5 - Fulmina Sirigu con un gran sinistro, ma il tocco di mano di Abraham vanifica la sua prodezza. Va vicino al gol in almeno tre occasioni anche nella ripresa, poi confeziona l'assist perfetto per il gol di Felix. Che partita!

Eldor SHOMURODOV 5 - Nel primo tempo si divora un gol già fatto con un piattone destro da due passi che finisce in gradinata Nord. Errore grave.

dal 74' Felix AFENA-GYAN 8 - Col suo ingresso dà vivacità alla Roma negli ultimi trenta metri e - soprattutto - firma una doppietta memorabile regalando tre punti preziosi ai giallorossi. Il secondo gol è meraviglioso. Classe 2003. Una storia fantastica.

Tammy ABRAHAM 5,5 - Vanifica il gol di Mkhitaryan con un tocco di mano istintivo. Poi sparisce letteralmente dal match. Mezzo voto in più per il bel movimento in occasione del primo gol di Felix.

All. José MOURINHO 6 - Vittoria acciuffata grazie all'intuizione Felix. Per la qualità del gioco bisogna tuttavia aspettare tempi migliori. La manovra giallorossa risulta infatti lenta e prevedibile. Ma i 3 punti su un campo non semplice come quello di Marassi pesano eccome.

