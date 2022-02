Un 1-1 che non serve a nessuno. Finisce così il match salvezza tra Genoa e Salernitana a Marassi, un risultato che non cambia la situazione di entrambe le squadre: i campani rimangono ultimi in classifica a quota 12, a -9 dalla salvezza, mentre i rossoblù restano penultimi a quota 15. Risultato sostanzialmente giusto per quanto si è visto sul terreno di gioco, anche se il Genoa recrimina per una colossale occasione di Destro nella ripresa sventata da un super Sepe e da un palo esterno colpito da Badelj. Dello stesso Destro (32') e Bonazzoli (46' pt.) le reti che hanno deciso l'incontro.

Il tabellino

GENOA-SALERNITANA 1-1

GENOA (4-2-3-1) - Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez (58' Cambiaso); Sturaro, Badelj (80' Piccoli); Ekuban, Portanova (58' Rovella), Yeboah (67' Melegoni); Destro (67' Gudmundsson). All.: Blessin.

SALERNITANA (4-3-1-2) - Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ederson (62' Perotti), Radovanovic (74' Kastanos), L. Coulibaly; Verdi (82' Zortea); Bonazzoli (74' Ribery); Djuric (82' Mikael). All. Colantuono.

ARBITRO: Paolo Di Bello della sezione di Brindisi.

GOL: 32' Destro G), 46' pt. Bonazzoli (S).

ASSIST: Ekuban (G, 1-0), Djuric (S, 1-1).

AMMONITI: Sturaro, Badelj, Rovella (G), Mazzocchi, Dragusin (S).

NOTE - Recupero 3'+3'.

Destro esulta con i compagni per il gol in Genoa-Salernitana - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

27' OCCASIONE GENOA! Portanova parte in contropiede dopo un pallone perso da Verdi, si presenta ai venti metri e lascia partire un gran destro che si spegna di poco a lato.

32' GOOOOOOOLLLLL DEL GENOA! DESTRO! 1-0! Brutta lettura di Dragusin che fa sfilare un pallone sulla trequarti, ne approfitta Ekuban che lo punta e lo salta: cross teso sul primo palo dove irrompe Destro che brucia Ranieri e insacca a porta vuota. Assist di Ekuban.

38' GENOA VICINO AL RADDOPPIO! Sugli sviluppi di un corner Hefti calcia due volte: il secondo tiro è una cannonata di destro che Sepe riesce a respingere in qualche modo. Salernitana alle corde.

46' pt. CHE OCCASIONE PER DESTRO! L'attaccante del Genoa, spalle alla porta, calcia con il destro da due passi ma non riesce ad angolare la conclusione: Sepe blocca.

46'. pt. GOOOOOOLLLL DELLA SALERNITANA! BONAZZOLI! 1-1! Verdi dalla destra crossa a centro area per la torre di Djuric a favorire Bonazzoli, sinistro da due passi e Sirigu non può nulla. Assist di Djuric e parità ristabilita a Marassi.

53' MIRACOLO DI SEPE! Destro si beve Dragusin in area su palla in verticale di Badelj e calcia da due passi, eccezionale l'intervento del portiere della Salernitana che intuisce e blocca in due tempi. Che occasione per il Genoa! Destro si lamenta anche per una trattenuta di Dragusin, Di Bello lascia correre.

76' PALO DI BADELJ Su una punizone di Rovella, la palla arriva al centrocampista del Genoa che in piena area controlla e calcia col sinistro: palo esterno, Sepe comunque sembrava essere sulla traiettoria. Rimessa dal fondo per la Salernitana.

MVP

Federico BONAZZOLI - Il gol che firma il definitivo pareggio e tante corse all'indietro ad aiutare la squadra. Ottima prestazione.

Fantacalcio

Promosso

Mattia DESTRO - Ritrova il gol che gli mancava dal 6 gennaio e ne sfiora altri due. Uno dei trascinatori di questo Genoa

Bocciato

Radu DRAGUSIN - Commette diversi errori marchiani e rimedia anche un cartellino giallo. Pomerigigo da malus per lui.

