Genoa-Salernitana, match valido per la 25esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Destro e Bonazzoli. La gara è stata arbitrata da Paolo Di Bello della sezione di Brindisi. Con questo risultato i granata rimangono ultimi a quota 12 punti, a -9 dalla zona salvezza. I rossoblù restano penultimi in classifica, a -6 dal quar'ultimo posto attualmente occupato da Venezia e Cagliari. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6 - Incolpevole sul gol di Bonazzoli, per il resto non deve effettuare interventi degni di nota e svolge bene l'ordinaria amministrazione.

Silvan HEFTI 6 - Non demerita, anzi si rende persino pericoloso con un gran destro respinto da Sepe. Mezzo voto in meno perché si fa sovrastare da Djuric nell'azione dell'1-1, ma contendere i palloni aerei a un attaccante del genere non è semplice.

Zinho VANHEUSDEN 5,5 - Commette una sola sbavatura, ma pesante: non accorcia in tempo su Bonazzoli e l'attaccante della Salernitana firma il pareggio.

Nikola MAKSIMOVIC 6 - Non viene molto sollecitato dagli attaccanti della Salernitana e se la cava senza commettere grossi errori.

Johan VASQUEZ 6 - Parte bene, poi cala nel prosieguo della gara e viene sostituito anche per esigenze tattiche.

dal 58' Andrea CAMBIASO 6 - Entra bene in partita: fondamentale un intervento a intercettare un pallone in profondità di Verdi.

Stefano STURARO 6,5 - Corre tantissimo, lotta su ogni pallone e ha atteggiamenti da leader. Per centrare la salvezza servono giocatori con la sua grinta.

Milan BADELJ 6 - Troppo morbido nell'opporsi a Verdi nell'azione dell'1-1, cerca il riscatto nella ripresa ma il palo gli nega la gioia del gol.

dall'80' Roberto PICCOLI s.v. - Gioca uno scampolo di partita, non giudicabile.

Caleb EKUBAN 6 - Fisicamente sembra uno dei più in palla, confeziona un assist al bacio per il gol di Destro. Gli manca concretezza al momento di concludere.

Manolo PORTANOVA 5,5 - Ha un modo di giocare molto vistoso, si prodiga in grandi cose ma è piuttosto confusionario e impreciso nelle scelte negli ultimi venti metri.

dal 58' Nicolò ROVELLA 5,5 - Un brutto fallo su Verdi che gli costa il giallo e qualche errore di misura negli appoggi. Non il miglior Rovella.

Kelvin YEBOAH 5,5 - La buona volontà non gli manca, da una sua spizzata nasce il gol di Destro ma deve fare molto di più in fase realizzativa.

dal 67' Filippo MELEGONI 5,5 - Troppa imprecisione sulla trequarti, spreca un paio di palloni molto invitanti con giocate fuori misura.

Mattia DESTRO 6,5 - Firma un gran gol con una zampata delle sue, da uomo d'area. Sepe gli nega la gioia della doppietta: bravo lui, ma forse sarebbe servita maggiore cattiveria nelle conclusioni.

dal 67' Albert GUDMUNDSSON 5,5 - Presenza impalpabile nell'ultima mezz'ora, non si vede praticamente mai.

All.: Alexander BLESSIN 5,5 - Il pareggio serve a poco per la classifica e adesso il tempo stringe. Prestazione piuttosto deludente, sarebbe servita ben altra cattiveria agonistica per conquistare 3 punti fondamentali.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 7 - Incolpevole sul gol di Destro, si fa notare per un paio di parate super sull'attaccante del Genoa: strepitoso il riflesso nella ripresa che salva il risultato.

Pasquale MAZZOCCHI 5,5 - Non sempre brillantissimo nelle chiusure, va un po' in crisi quando gli esterni d'attacco del Genoa alzano il ritmo ma non demerita.

Radu DRAGUSIN 5 - Brutta leggerezza in occasione del gol di Destro, rischia anche il fallo da rigore nella ripresa. Molto lontano dalla sufficienza.

Federico FAZIO 5,5 - Ruvido, a volte un po' goffo. Parte malissimo con un disimpegno horror, meglio nella ripresa quando se la cava con l'esperienza.

Luca RANIERI 5,5 - Tiene a bada Yeboah senza particolari sofferenze, poi però si dimentica di Destro nell'azione del gol.

Lassana COULIBALY 6,5 - Uno dei più propositivi tra i granata. Non tira mai indietro la gamba e si rende utile sia in fase di copertura che in costruzione.

Ivan RADOVANOVIC 6 - Parte con un bel piglio, poi col passare dei minuti finisce la benzina e Colantuono non può fare altro che sostituirlo.

dal 74' Grigoris KASTANOS s.v. - In campo per un quarto d'ora, non giudicabile.

EDERSON 5,5 - Fa vedere buon numeri e intelligenza tattica, gli manca ancora continuità nell'arco dei 90 minuti.

dal 62' Diego PEROTTI 6 - Un provvidenziale intervento difensivo e un destro velenoso ben controllato da Sirigu. Buon impatto.

Federico BONAZZOLI 7 - Il gol che firma il definitivo pareggio e tante corse all'indietro ad aiutare la squadra. Ottima prestazione.

dal 74' Franck RIBERY s.v. - In campo solo nel finale, troppo poco per giudicarlo.

Simone VERDI 6 - Luci e ombre. Suo il cross da cui nasce il gol di Bonazzoli, col pallone tra i piedi si destreggia bene ma a volte è troppo egoista.

dall'82' Nadir ZORTEA s.v. - In campo per una manciata di minuti, non giudicabile.

Milan DJURIC 6,5 - Merita una larga sufficienza perché fa a sportellate con i difensori del Genoa e - soprattutto - firma l'assist per il gol di Bonazzoli con una sponda delle sue.

dall'82' MIKAEL 5,5 - Ha sulla coscienza un pallone gestito malissimo ai venti metri con i difensori del Genoa fuori posizione.

All.: Stefano COLANTUONO 6 - Pareggiare a Marassi non è certo un cattivo risultato, solo che la classifica continua a piangere e questo punticino serve davvero a poco. Ha bisogno di tempo per avere a disposizione i nuovi acquisti al top della condizione.

