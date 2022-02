Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vannheusden, Maksimovic, Criscito; Sturaro, Rovella; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. All. Blessin

Squalificati: Østigard

Indisponibili: Bani

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Perotti; Mikael. All. Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ruggeri, Schiavone

Genoa-Salernitana, dove vederla in tv e streaming

La sfida Genoa-Salernitana verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Nessun pareggio nelle tre sfide tra Genoa e Salernitana in Serie A: due vittorie dei campani e una ligure, tutti successi arrivati in casa di ciascuna delle due squadre.

Contro il Genoa è arrivata la prima delle tre vittorie della Salernitana in questo campionato; nella sua storia in Serie A, la squadra campana non ha mai vinto entrambe le sfide stagionali contro una singola avversaria.

Il Genoa non segna da quattro partite di Serie A e potrebbe arrivare a cinque di fila senza trovare il gol nella competizione in una singola stagione per la prima volta dal 1993 (sei in quell'occasione).

Il Genoa non vince da 13 partite interne di campionato (dal 2-0 sullo Spezia dell'aprile 2021) - già striscia più lunga in casa per i liguri nella competizione - nelle sette gare più recenti, i rossoblù hanno segnato soltanto un gol (nel derby contro la Sampdoria), restando a secco nelle altre sei.

La Salernitana ha segnato cinque gol nelle ultime quattro partite di campionato: tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 10 disputate (esclusa quindi la gara persa a tavolino contro l’Udinese); in particolare, i granata hanno realizzato due reti nell’ultima sfida di Serie A contro lo Spezia e non segnano più di una marcatura per due gare di fila dallo scorso ottobre, contro Empoli e Venezia.

Genoa (65) e Salernitana (66) sono le due squadre di questa Serie A che hanno effettuato meno tiri nello specchio della porta finora; queste sono inoltre le due formazioni con le più basse percentuali realizzative del torneo in corso: 8.7% per i rossoblù e 7.4% per i granata.

Alexander Blessin è il primo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A a pareggiare 0-0 le sue prime due partite in assoluto nella competizione - l'ultimo tecnico ad aver pareggiato tutte le prime tre è invece stato Giorgio Melis con il Cagliari nel 2010.

La prossima sarà la 400ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Salvatore Sirigu, che diventerà il sesto portiere a tagliare questo traguardo dal 2009/10, stagione del suo esordio in Serie A.

Simone Verdi è il giocatore che ha segnato più gol (otto) su punizione diretta in Serie A dalla stagione 2016/17 in avanti; nell’ultimo turno di campionato ha realizzato una doppietta da fermo e, in una singola stagione, ha segnato più reti da questa situazione di gioco soltanto una volta: nel 2017/18 (tre).

Le prime 43 presenze in Serie A di Diego Perotti sono arrivate con la maglia del Genoa, con cui ha segnato cinque gol di campionato tra il 2014 e il 2016; l'argentino ha preso parte a due reti in quattro sfide contro i rossoblù nella competizione, grazie a un assist nel 2016 e una rete nel 2017.

