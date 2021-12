Il tecnico del Genoa, Andriy Shevchenko, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la pesantissima sconfitta nel derby della Lanterna contro la Sampdoria. Queste le sue parole:

"È una delusione sicuramente, nessuno vuole perdere il derby. Speravamo di fare una bella partita, invece abbiamo preso subito gol. La squadra non è stata brillante nel primo tempo, abbiamo regalato l'1-0. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione giusta, la squadra ha creato occasioni. Però bisogna iniziare così, avere coraggio e continuità".

"Contrariamente alle storie dei derby si vede una squadra giocare bene, abbiamo fatto una grandissima gara. E' una gara che va condivisa anche con Massimo Ferrero, il direttore sportivo Faggiano e tutto lo staff. Questa vittoria è merito di tutti ed è da condividere con tutti. Era giusto lasciare la scena ai ragazzi, dovevamo essere bravi a scendere in campo e pensare solo alla partita. Era giusto che questa scena se la prendessero loro. Bisogna essere bravi a continuare in questa maniera. Quando si ha a disposizione un gruppo di uomini è più facile, io devo ragionare su quello che vedo e questi ragazzi questa sera meritavamo un risultato positivo. E' giusto che i titoli del giornali siano per meriti sportivi, da settimane si parlava di noi per altre cose".

