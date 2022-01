Per la prima volta nella sua storia lo Spezia vince a Marassi, dominando un Genoa poco pericoloso per 70' di gioco, fino all'ingresso troppo tardivo di Caicedo e Pandev. La partita si sblocca al 13esimo minuto con un rasoterra preciso di Bastoni su assist di Verde. Lo Spezia continua a spingere e a rendersi pericoloso con Verde e Manj. Nella ripresa Tassotti inserisce Pandev, Rovella e Caicedo ed il Genoa alza il proprio baricentro, senza però mai mettere in serio pericolo la porta difesa da Provedel.

In virtù di questo risultato i ragazzi di Thiago Motta salgono a quota 19, a +7 sul sempre più a rischio Genoa di Shevshenko.

L'esultanza dei giocatori dello Spezia dopo il gol di Simone Bastoni, Genoa-Spezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani (dal 46' Pandev), Vasquez; Cambiaso (dal 46' Hefti), Melegoni (dal 46' Rovella), Badelj (dall'83' Portanova), Sturaro, Fares; Ekuban (dal 72' Caicedo), Destro. Allenatore Shevchenko.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore (dall'83' Kovalenko), , Kiwior, Bastoni, Reca; Verde (dall'87' Ferrer), Manaj (dal 78' Nzola). Allenatore Thiago Motta.

GOL - Bastoni (S)

ASSIST - Verde (S)

NOTE: AMMONITI - Ekuban (G), Destro (G), Manaj (S), Vazquez (G), Amian (S), Maggiore (S)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 5 MOMENTI CHIAVE

13' RETEEEEE! 0-1 SPEZIA! GOL DI BASTONI! Lancio lungo di Maggiore per Verde, dribbling secco sulla sinistra ed appoggio sul dischetto per Bastoni, bravo ad inserirsi e piazzare di prima all'angolino con un rasoterra imparabile.

25' FARES SALVA TUTTO! Miracolo di Sirigu su un colpo di testa ravvicinato di Maggiore, palla che resta lì e mancino violento di Verde sulla ribattuta. Ancora provvidenziale Sirigu a smorzare, prima del salvataggio sulla linea di Fares.

64' DESTRO, SI DIVORA L'1-1! Controllo orientato surreale dell'italiano sul lancio di Rovella, dribbling secco su Amian e destro troppo schiacciato una volta a tu per tu contro Provedel.

68' BASTONI, BRIVIDO! La mezzala riceve sulla trequarti, si gira e lascia partire un bolide col mancino che costringe Sirigu al volo plastico.

Genoa-Spezia Credit Foto Getty Images

70' VERDE, PERDONA IL GENOA! Contropiede perfetto innescato da Maggiore, filtraante per Manj che apre per Verde, bravo a dribblare secco Vazquez ma poi impreciso nel concludere con tutto lo specchio a propria disposizione.

IL MIGLIORE

Simone BASTONI - Sblocca la sfida con il più classico dei suoi inserimenti. Un rasoterra preciso che fa decollare la sua partita, da lì in poi perfetta per l'equilibrio garantito ai suoi nella sua porzione di campo.

IL PEGGIORE

Filippo MELEGONI - Dovrebbe sganciarsi con continuità in avanti ma finisce col passare il suo match a cercare di arginare le scorribande offensive di Amian. Bocciato dopo 45'.

IL MOMENTO SOCIAL

