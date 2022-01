Genoa-Spezia, match valido per la ventunesima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 0-1, frutto delle reti di Simone Bastoni al minuto 13, su assist di un ispiratissimo Daniele Verde. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

L'esultanza dei giocatori dello Spezia dopo il gol di Simone Bastoni

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6,5 - Incolpevole sul gol di Bastoni e decisivo in più occasioni su Maggiore e Verde. Ennesima prova più che sufficiente.

Mattia BANI 6,5 - Il migliore del pacchetto arretrato di casa. Prova a lottare su ogni pallone, ingaggiando un duello rusticano con Manaj. (dal 46' Silvan HEFTI 6 - Entra per garantire ordine ed equilibrio in mezzo al campo. Tocca pochi palloni senza commettere particolari sbavature.)

Johan VASQUEZ 5,5 - Gyasi ed Amian lo colgono spesso in fallo sull'out di competenza. Fatica a seguire i tagli delle mezzali ospiti.

Leo Skiri OSTIGARD 5,5 - Lanciato da titolare in un match tutt'altro che semplice, si perde Verde in più di un'occasione, soffrendo la velocità dell'ala ospite.

Mohamed FARES 5,5 - Provvidenziale nel salvare sulla linea nel primo tempo. Per il resto qualche cross non pericoloso e tante disattenzioni in fase difensiva.

Filippo MELEGONI 5,5 - Dovrebbe sganciarsi con continuità in avanti ma finisce col passare il suo match a cercare di arginare le scorribande offensive di Amian. (dal 46' Niccolò ROVELLA, 6 - Rispetto a Melegoni riesce ad inserirsi più volte in area avversaria, sfiorando anche il gol su punizione.)

Milan BADELJ 6 - Fa legna al centro della mediana rossoblù. Partita diligente, di grande sacrificio. (dall'83' Manolo PORTANOVA, SV)

Stefano STURARO 5,5 - Non certo impeccabile nella marcatura su Bastoni in occasione del primo gol. Perde nettamente il confronto con la mezzala avversaria.

Andrea CAMBIASO 5,5 - Ingaggia un bel duello con Reca sul suo out di competenza. Regge in fase difensiva, mentre in avanti è spesso impreciso nell'ultimo passaggio. (dal 46' Goran PANDEV, 6 - Prova a riaccendere l'attacco dei suoi nella ripresa con la sua esperienza e la sua intramontabile qualità.)

Mattia DESTRO 5,5 - I movimenti sono i soliti, da grande attaccante quale ha dimostrato di essere in questa stagione. Pecca però in fase realizzativa, con un destro alle stelle negli ultimi minuti decisamente non da lui.

Caleb Ansah EKUBAN 5,5 - Nikolau gli prende ben presto le misure e lui fatica a rendersi pericoloso. Sheva lo sostituisce nella ripresa. (dal 72' Felipe CAICEDO, 6 - Entra con gli occhi di chi vuole lasciare il segno ma è sfortunato nello sfiorare solamente il gol in più di un'occasione.)

All. Andriy SHEVCHENKO 5 - Sostituito in campo da Tassotti, stecca l'ennesima partita. Genoa molle ed incapace di creare gioco, cambi mal gestiti e tanta confusione in fase offensiva. La sua avventura in Liguria potrebbe essere già finita?

Genoa-Spezia

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6 - Chiamato in causa in pochissime occasioni, risponde sempre presente senza rischiare troppo.

Kelvin AMIAN 6,5 - Schierato da quarto a destra, tampona senza problemi le offensive di Fares, sovrapponendosi con continuità in avanti.

Martin ERLIC 6,5 - Altra prova di grande maturità al centro del proprio reparto. Attento ed aggressivo su Destro, preciso ed ordinato nelle chiusure sui cross. Promosso.

Dimitris NIKOLAU 6 - Prende le misure ad Ekuban e rischia poco, lasciando la responsabilità di impostare ad Erlic.

Emmanuel GYASI 6 - Schierato da mezzala si limita a contenere Melegoni senza farsi vedere troppo in fase offensiva.

Giulio MAGGIORE 7 - Sempre al centro della manovra dei suoi. Pericoloso con i suoi inserimenti e sempre preciso nelle scelte a centrocampo. (dall'85' Vitor KOVALENKO, SV)

Jakub KIWIOR 6,5 - Si incarica del lavoro sporco a centrocampo, abbassandosi spesso e volentieri tra i due centrali. Poche sbavature, grande attenzione. Promosso.

Simone BASTONI 7 - Sblocca la sfida con il più classico dei suoi inserimenti. Un rasoterra che fa decollare la sua partita, da lì in poi perfetta per l'equilibrio garantito ai suoi nella sua porzione di campo.

Arkadiusz RECA 6: In una posizione più arretrata rispetto al solito non demerita, sovrapponendosi con costanza sulla sinistra e crossando con qualità.

Daniele VERDE 6,5: Vera spina nel fianco della difesa rossoblù nel primo tempo con la sua velocità. Cala leggermente nella ripresa. (dal 90' Salvador FERRER, SV)

Rej MANAJ, 6 - Lotta e sgomita per tutto il tempo a centro area, discutendo con tutti. Bravo a far salire la squadra ma ancora troppo impreciso sottoporta. (dal 79' M'Bala NZOLA, SV)

Mister Thiago MOTTA 6,5 - Vittoria importantissima che permette ai suoi di tornare a respirare in vista di match decisamente più ardui. I suoi passano subito in vantaggio e riescono finalmente a non farsi rimontare, con una grande prova di maturità.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

