Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro. All. Shevchenko.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Criscito, Maksimovic, Rovella, Serpe

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kiwior, Kovalenko, Maggiore, Bastoni; Verde, Nzola. All. Thiago Motta.

Squalificati: Agudelo

Indisponibili: Colley, Sena

Dove vedere Genoa-Spezia in tv e streaming

La sfida Genoa-Spezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Stastistiche Opta

Il Genoa è imbattuto contro lo Spezia in Serie A, grazie a due successi (nello scorso campionato) e un pareggio (nella gara d’andata).

Il Genoa ha perso solo uno degli ultimi sette Derby contro squadre liguri in Serie A (3V, 3N), tuttavia la sconfitta è arrivata proprio in quello più recente, il primo con Andriy Shevchenko in panchina (1-3 contro la Sampdoria a dicembre).

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 17 gare casalinghe in Serie A (9N, 7P), proprio contro lo Spezia, nell’aprile 2021 (2-0).

Il Genoa non è riuscito a segnare in quattro delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A, tante volte quante nelle precedenti 39 gare interne.

Dopo un filotto di sei sconfitte esterne in Serie A, lo Spezia ha vinto la più recente (1-0 contro il Napoli): potrebbe rimanere imbattuto in due trasferte di fila per la prima volta in questo campionato, mentre non ha mai vinto due partite fuori casa consecutive nella competizione.

Lo Spezia ha segnato esattamente un gol in ognuna delle ultime tre partite di campionato (1V, 1N, 1P) e potrebbe registrare quattro gare di fila andando a segno per la prima volta in questa Serie A.

Nell'ultimo turno contro il Sassuolo, il Genoa ha trovato il gol nel primo tempo che gli mancava da inizio novembre - il Grifone non riesce a trovare la rete nella prima metà di partita per due gare consecutive nella competizione dall'aprile 2021 (v Milan e Benevento).

Mattia Destro ha segnato otto gol in questo campionato (12 presenze): nelle prime 20 partite giocate dalla sua squadra in Serie A, in carriera ha fatto meglio solamente nel 2020/21 (nove, ma giocando 16 gare).

Il prossimo sarà il gol numero 90 di Mattia Destro in Serie A: da quando gioca in questa competizione (2010/11), solamente cinque giocatori italiani hanno raggiunto questa cifra (Immobile, Quagliarella, Di Natale, Belotti e Berardi).

Simone Bastoni è il giocatore dello Spezia che ha creato più occasioni per i compagni finora in questo campionato (32) e quello che ha completato più dribbling (24).

