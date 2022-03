Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Badelj, Sturaro; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cambiaso, Criscito, Czyborra, Ekuban, Gudmundsson, Hefti, Vanheusden

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Edera, Fares, Milinkovic-Savic, Pellegri, Praet, Zaza, Sanabria

Dove vedere Genoa-Torino in tv e streaming

La sfida Genoa-Torino verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

100° confronto in Serie A tra Genoa e Torino: la squadra ligure ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime sei partite di massimo campionato contro i granata (dal 2019 in avanti), tante volte quante nelle precedenti 20 sfide con i piemontesi nella competizione (tra il 1994 e il 2018).

Il Genoa ha vinto 24 delle 49 partite casalinghe in Serie A contro il Torino (14N, 11P); i rossoblù hanno fatto meglio solamente contro la Roma (25) e contro la Lazio (29) – tuttavia la squadra ligure ha perso tutte le ultime quattro gare interne contro i granata e solo contro il Bologna (1940) e la Sampdoria (2017) è arrivata a cinque sconfitte di fila.

Il Genoa è reduce da tre 0-0 di fila e l’ultima squadra a farne di più in Serie A è stata il Como nel 1986 (quattro) – la squadra rossoblù inoltre ha pareggiato le ultime sette partite di campionato e l’unica ad arrivare a otto è stata il Varese tra ottobre e dicembre del 1970.

Il Genoa ha segnato finora 22 gol in campionato, nessuna squadra ha fatto peggio (22 anche la Salernitana); dopo 29 partite di Serie A solo due volte i rossoblù hanno realizzato meno reti, 17 nel 1959/60 e 15 nel 1973/74.

Il Genoa ha segnato solo due gol nelle ultime 10 partite interne di campionato, mancando la rete in otto di queste, tante volte quante nelle precedenti 50 – nel periodo, dal 30 ottobre in avanti, escludendo i rossoblù, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha mancato l’appuntamento con il gol in casa più di sei volte.

L’ultima vittoria del Torino in Serie A è arrivata proprio a Genova, il 15 gennaio scorso contro la Sampdoria; da allora per i granata quattro pareggi e tre sconfitte, non fanno peggio da dicembre 2020, quando arrivarono a otto gare senza successi di fila (con Giampaolo in panchina).

Il Torino ha pareggiato le ultime due trasferte di Serie A, la più recente 0-0 contro il Bologna; i granata non arrivano a tre pareggi esterni di fila da una serie di quattro raggiunta con Walter Mazzarri in panchina nel dicembre 2018 – non ottengono due clean sheet esterni consecutivi dal novembre 2019, sempre con il tecnico toscano.

Alexander Blessin è il primo allenatore nella storia della Serie A ad aver pareggiato le prime sette partite disputate nella competizione.

Con tre gol e un assist Mattia Destro è stato direttamente coinvolto in quattro delle ultime cinque reti del Genoa in Serie A; l’attaccante rossoblù ha partecipato a un gol in entrambe le sue ultime due gare da titolare e non fa meglio da ottobre, quando segnò quattro volte di fila, l'ultima delle quali proprio contro il Torino.

Bremer, autore del momentaneo vantaggio del Torino contro l’Inter nell’ultima giornata, ha già realizzato due reti contro il Genoa in Serie A, nel novembre 2019 e nel luglio 2020; quella rossoblù potrebbe diventare la prima squadra contro cui il difensore granata segna tre gol (due anche contro il Cagliari).

