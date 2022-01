Probabili formazioni

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Badelj, Melegoni; Portanova; Destro, Yeboah. All. Blessin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rovella, Maksimovic

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

Indisponibili: Benkovic, Pereyra

Genoa-Udinese, dove vederla in tv e streaming

La sfida Genoa-Udinese verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Udinese non perde contro il Genoa in Serie A da febbraio 2016 (2-1 con reti di Cerci, Laxalt e Ali Adnan), da allora per i bianconeri sei successi e cinque pareggi: la squadra friulana non ha mai fatto meglio contro una singola avversaria nel massimo campionato (11 partite da imbattuta anche contro il Cagliari tra 1981 e 1995).

Genoa e Udinese hanno pareggiato cinque delle ultime otto sfide disputate in casa dei liguri in Serie A, con un successo interno e due esterni a completare: dal 2014 in avanti quella friulana è la squadra contro cui il Grifone ha ottenuto più pareggi casalinghi nel massimo campionato.

Il Genoa è la prima squadra non neopromossa a registrare 19 partite consecutive senza successi in una singola stagione di Serie A dal 2015/16, quando il Verona arrivò a quota 22; nell’era dei tre punti a vittoria solo altre due squadre non provenienti dalla B sono arrivate a 20, il Perugia nel 2003/04 e il Cesena nel 2011/12.

Il Genoa ha subito 45 gol finora in campionato: tra le squadre non neopromosse, nell’era dei tre punti a vittoria, solo il Bari 1995/96, il Napoli 1997/98 e il Parma 2014/15 hanno incassato così tante reti a questo punto della stagione; tutte sono retrocesse a fine anno.

Il Genoa non vince da 12 partite casalinghe in Serie A (4N, 8P): è la peggior striscia di sempre per i rossoblù che in precedenza, nel 1990 e nel 2017 si erano fermati a quota nove.

L'Udinese ha perso tre delle ultime sei partite di campionato (2V, 1N) - incluso il 3-0 a tavolino di Udinese-Salernitana - tante sconfitte quante nelle precedenti 10 (1V, 6N) - inoltre ha subito otto gol nelle ultime due, tante reti quante nelle precedenti sei.

L'Udinese ha perso cinque trasferte finora in questo campionato: dal 2013/14 è la squadra che più volte ha perso almeno quattro delle prime 10 gare esterne in Serie A (nove volte su nove).

Il Genoa è sia la squadra che ha segnato in percentuale più gol di testa in questo campionato (40%: 8/20), sia quella che ne ha subiti di più con questo fondamentale, sia in assoluto (12) che in percentuale (27%).

Mattia Destro ha realizzato sei gol contro l’Udinese in Serie A, facendo meglio solamente contro Cagliari e Chievo (otto ad entrambe) - tuttavia solo una di queste reti è arrivata con la maglia del Genoa: l’attaccante rossoblù è infatti rimasto a secco nelle ultime quattro sfide contro i bianconeri, dopo che aveva realizzato tre reti nei precedenti tre incontri.

Beto ha segnato quattro gol in 10 trasferte in questo campionato; tra i giocatori dell’Udinese, l’ultimo a fare meglio dopo 11 gare esterne in una singola stagione di Serie A è stato Cyril Théréau nel 2015/16 (sei marcature).

Fantacalcio: i consigli per la 23a giornata di Serie A

