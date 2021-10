Olivier Giroud non sarà a disposizione per Atalanta-Milan , posticipo serale della settima giornata di Serie A. L'attaccante francese del Milan, infatti, non è stato nemmeno convocato da Pioli per il match contro la Dea in programma oggi (domenica) alle 20.45 al Gewiss Stadium. Alla base della decisione del tecnico rossonero ci sono i problemi alla schiena che continuano a condizionare Giroud, apparso in netto ritardo di condizione nelle ultime due uscite contro Spezia Atletico Madrid . Pioli spera di riavere a pieno regime il giocatore dopo la sosta per le Nazionali. Nell'elenco dei convocati di Pioli per la trasferta di Bergamo c'è anche Junior Messias: per l'ex Crotone si tratta della prima chiamata stagionale.