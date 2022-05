Dopo 22 anni si può ancora segnare un gol in fuorigioco in Serie A”. José Mourinho non ha usato perifrasi per esprimere il proprio stupore e malcontento per ”.non ha usato perifrasi per esprimere il proprio stupore e malcontento per l’episodio della rete di Acerbi che ha regalato alla Lazio un successo esterno rocambolesco al 90’ a La Spezia , ma la topica commessa dalla squadra arbitrale, guidata da Luca Pairetto non è stata affatto gradita dall’Associazione Italiana Arbitri che ha intenzione di prendere provvedimenti contro coloro che hanno commesso un errore ritenuto grave e inconcepibile in tempo di VAR.

Sospensione fino al termine della stagione

Secondo quanto apprende l’ANSA, il direttore di gara di Spezia-Lazio Pairetto, l’addetto al VAR Nasca e tutto il gruppo arbitrale che ha diretto il match di sabato sera al ‘Picco’, sarà fermato fino al termine della stagione per quello che e' ritenuto un errore concatenato: l'arbitro ha sbagliato a non attendere la verifica al video dell'allineamento del difensore laziale, il VAR Nasca non lo ha bloccato interloquendo con l’arbitro che ha così accelerato la ripresa del gioco ed avallando un errore che rischia di pesare sia nella lotta salvezza sia nella lotta per l’Europa.

I replay successivi, trasmessi in onda, dopo la ripresa del gioco, infatti, mostrano chiaramente come Acerbi avesse i piedi al di là dei difensori dello Spezia mentre si avventa sul pallone che scaraventa in rete. Questa l’opinione dell’ex arbitro Paolo Casarin, a Radio Anch’io Sport che non nasconde l’imbarazzo per un episodio che in tempi di VAR crea alquanto imbarazzo.

Tutto era in mano alla benedetta tecnologia, nelle mani di un Var chiamato Nasca che aveva tutti gli elementi per valutare quello che hanno visto tutti. Questo è fuorigioco, si tratta di 40 centimetri e c'è bisogno della tecnologia per notarlo e correggere la chiamata. La partita è finita subito dopo, ma in questi casi la si può sospendere in attesa della verifica ma ciò non è avvenuto”.

