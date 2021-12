Calcio

Gravina: "Stipendi non pagati in Serie A? Falsità, 9 club hanno addirittura anticipato 2 mensilità"

SERIE A - Gabriele Gravina, nella conferenza stampa a margine dell'ultimo Consiglio Federale del 2021, non nasconde che il calcio abbia delle difficoltà ma non ci sta a far passare messaggi errati: "Ci sono indagini della magistratura che rispettiamo, ben vengano... ma nessuno è autorizzato a dire notizie non vere come quella sugli stipendi non pagati. I dati ufficiali dicono altro".

00:00:51, 31 minuti fa