guerra Russia-Ucraina continua, senza sosta. Molti sono gli sportivi che Viktor Kovalenko (centrocampista dello Spezia) racconta il dramma mentale e psicologico che sta vivendo per la sua famiglia infatti papà Viktor, 52, mamma Ludmilla, 55, il fratello Dimitri, 32, e il nipotino Igor, 5 sono bloccati in Ucraina. Il calciatore ha concesso una toccante intervista alla Gazzetta dello Sport, spiegando la situazione e partendo dalla foto di un suo amico che non ce l'ha fatta: Il dramma dellacontinua, senza sosta. Molti sono gli sportivi che hanno deciso di arruolarsi imparando ad imbracciare il fucile e tanti altri hanno deciso di impegnarsi nella campagna di sensibilizzazione, con l'obiettivo di far cessare il conflitto il prima possibile. Tra i volti della nostra Serie A (centrocampista dello Spezia) racconta ilche sta vivendo per la sua famiglia infatti papà Viktor, 52, mamma Ludmilla, 55, il fratello Dimitri, 32, e il nipotino Igor, 5 sono bloccati in Ucraina. Il calciatore ha concesso una toccante intervista alla, spiegando la situazione e partendo dalla foto di un suo amico che non ce l'ha fatta:

"Quello è un mio amico. È stato cinque giorni nascosto in un rifugio, poi ha provato a scappare. È salito in macchina con suo fratello e una ragazza. Al primo posto di blocco i militari russi hanno fermato l’auto e ammazzato i due maschi. Non hanno nemmeno restituito i corpi per la sepoltura. La ragazza è stata trattenuta per tre ore, poi l’hanno lasciata andare. E lei si è messa a correre urlando".

IL PENSIERO ALLA FAMIGLIA A KHERSON

"Per fortuna stanno bene. Ma l’incertezza è tremenda. Non sappiamo quanto potrà durare questa guerra assurda. Kherson è occupata, a 15 km dalla nostra casa sono state sganciate le bombe. Sarebbe impossibile far venire qui la mia famiglia: troppo pericoloso. In quella zona, se vedono passare una macchina, i russi sparano: non importa se ci sono civili, donne o bambini. Per uscire da Kherson bisogna superare tre posti di blocco. Ma c’è anche un altro aspetto da considerare. I miei genitori non accetterebbero mai di partire. E questo vale per tanti ucraini. Se abbandoni la tua casa, sei sicuro che al ritorno non troverai nulla: i russi entrano e prendono tutto. Tu cosa faresti? La scelta è facile: resti lì, difendi non solo la tua casa, ma la tua vita. Mio padre ha un fucile. Spera di non doverlo usare, ma nel caso difenderebbe se stesso e la sua famiglia. Al mattino telefono a mio fratello, ma spesso dopo venti secondi la linea cade. Le comunicazioni sono difficili, vengono bloccate. Poi nel pomeriggio parlo con mamma. Cercano di tranquillizzarmi, ma non riesco a capire se mi dicono davvero la verità o se alcune cose le tengono per sé".

Mio padre ha un fucile. Spera di non doverlo usare, ma nel caso difenderebbe se stesso e la sua famiglia.

L'ULTIMO RICORDO

"Il mio compleanno è il 14 febbraio e in quel periodo erano venuti a trovarmi a La Spezia mia madre e Igor. Sono tornati a Kherson pochi giorni prima dell’attacco dei russi. Sono preoccupatissimo, per provare a dormire almeno qualche ora prendo i prodotti che mi ha suggerito il medico dello Spezia. Ma è davvero complicato. Vivo sempre con il pensiero che all’improvviso possa arrivare qualche brutta notizia. È brutto accendere la televisione e vedere certe immagini".

L'ATTACCO DEI RUSSI

"Credevo che dopo il Donbass e la Crimea si sarebbero fermati. Ma adesso la situazione è questa e dobbiamo difenderci: l’Ucraina è il nostro Paese. Ci chiediamo ogni giorno come sia possibile che accadano certe cose. Non sono stati risparmiati gli ospedali, le scuole. Sono state trucidate intere famiglie. Hai visto le foto di quello che hanno fatto a Bucha? Come si può, come si può?".

