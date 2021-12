Hakan Calhanoglu. Il S Sport ripercorrendo questi primi mesi in nerazzurro e non nascondendo qualche sassolino con la sua ex squadra. Di esempi di calciatori che hanno attraversato il Naviglio, nel corso degli anni, vestendo le maglie di Milan e Inter nel corso degli anni ce n’è tanti ma pochi hanno impiegato pochissimi mesi per diventare beniamini della loro nuova tifoseria, lasciando un segno importante con il loro rendimento e giocate come. Il fantasista turco nelle sue prime 19 giornate in nerazzurro è risultato uno dei più incisivi mettendo a segno 6 reti e 7 assist (1° al pari del compagno di squadra Barella in questa classifica al termine del girone d’andata) e completando 5 gol e 5 assist dal 1° novembre al 22 dicembre, un primato nei top 5 campionati europei. Calhanoglu ha rilasciato un’intervista al media turcoripercorrendo questi primi mesi in nerazzurro e non nascondendo qualche sassolino con la sua ex squadra.

Quando mi sono trasferito all'Inter ho avuto molti contraccolpi. Ho passato un periodo difficile con questa situazione. In fondo, il Milan non poteva partecipare alla Champions League da sette stagioni. Ci sono molte ragioni diverse per la mia partenza. Il Milan non le ha spiegate, quindi il cerino è rimasto in mano a me. Ero felice dopo aver segnato quel gol nel derby. Sapevo che non sarebbe stata una partita facile per me. Mi sono preparato molto per quella partita. Non mi sono mai messo sotto pressione. Avevamo Lautaro Martinez come tiratore, e poi io. Ma i miei compagni volevano che lo sfruttassi nel derby”.

Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu durante Milan-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

"Accolto benissimo all’Inter, qui mi fanno giocare un calcio diverso"

Mi hanno accolto benissimo all'Inter. Da quando giocavo nel Milan mi sono abituato all'Italia. Adesso conosco anche l'italiano. La squadra è di altissima qualità. Abbiamo una rosa migliore del Milan e devo ringraziare Simone Inzaghi, l'allenatore, perché mi ha voluto molto. All'Inter sto interpretando un ruolo diverso. Al Milan giocavo da numero 10. Qui Barella, Brozovic e io ci alterniamo in posizione da 6 oppure 8. Ho fatto fatica ad adattarmi a questo nuovo ruolo. Bisogna sapere cosa fare quando entri in possesso di palla. Posso dire di aver trovato la mia posizione. Mi sta molto bene perché mi piace prendere la palla da dietro. Le aspettative erano molto alte e non è stato semplice sostituire Eriksen. Non è stato facile sostituire nomi come Lukaku in avanti e Hakimi a destra. Abbiamo chiuso molto bene il girone d'andata. A un certo punto eravamo 7-8 punti dietro. Abbiamo lavorato sodo e abbiamo chiuso l’anno da leader”.

Calhanoglu ha anche parlato anche della specialità della casa, il tiro da fuori.

“Non posso mai paragonarmi a Messi, ma è un onore speciale per me essere dietro di lui. È un piacere per me essere il capocannoniere da fuori area con lui".

