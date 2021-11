Al termine di 90' ricchi di emozioni e giocate, il Verona di Tudor riesce ad avere la meglio sull'Empoli e ad imporsi per 2-1. Dopo la traversa nel primo tempo di Henderson, a siglare il gol che sblocca la sfida è Barak al 48'. L'Empoli reagisce e trova il momentaneo pareggio con un tap-in sottoporta di Simone Romagnoli, prima della rete decisiva di Tameze, nel primo minuto di recupero della ripresa, che regala i tre punti agli scaligeri.

In virtù di questo risultato la banda di Tudor scavalca il Bologna al nono posto e continua la propria personale rincorsa alla zona Europea, portandosi a -2 dal terzetto Juventus-Lazio-Fiorentina, a quota 19 punti.

Ad

Pinamonti a duello con Faraoni in Hellas Verona-Empoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Serie A Verona-Empoli: probabili formazioni e statistiche 17/11/2021 A 19:45

IL TABELLINO

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze (dal 93' Sutalo), Veloso, Casale (dal 46' Lazovic, dal 93' Magnani); Barak; Caprari, Simeone (dal 93' Hongla). All. Tudor

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Haas (dal 74' Hasslani), Stulac (dal 74' Bandinelli), Henderson (dal 57' Ricci); Di Francesco (dall'84 Ismajli); Pinamonti, Mancuso (dal 57' Bajrami). All. Andreazzoli

GOL - Barak (V), Romagnoli (E), Tameze (V)

ASSIST - Lazovic (V), Barak (V)

NOTE: AMMONITI - Simeone (V), Luperto (E), Di Francesco (E), Bandinelli (E)

ESPULSI -

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

19' TRAVERSA DI HENDERSON! Il trequartista ospite si accentra dalla sinistra e di collo esterno spara un missile all'incrocio dei pali. A Montipò battuto, il pallone si infrange sulla traversa. Che conclusione!

27' PINAMONTI, SI DIVORA L'1-0! Cross dalla destra di Di Francesco e tap-in clamorosamente impreciso dell'ex-Inter, che solo a centro area spara alto con il destro.

Barak e Henderson a duello in Hellas Verona-Empoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

49' RETEEE, BARAK, LA SBLOCCA LUI! 1-0! Incursione di Lazovic sulla sinistra, cross in mezzo per Barak e colpo di testa preciso del trequartista, che batte sul secondo palo un incolpevole Vicario.

68' GOL! ROMAGNOLI, 1-1! Cross dalla sinistra di Fiammozzi, deviazione aerea di Pinamonti e tap in sulla linea del centrale che a porta vuota firma il pareggio per i ragazzi di Andreazzoli.

75' BAJRAMI, CHE CHANCE! Incursione centrale del subentrato che da tre metri, marcato da Ceccherini, scarica però addosso a Montipò il pallone che avrebbe potuto ribaltare la sfida.

91' RETEEEE! TAMEZEEE! 2-1! Triangolo sulla destra con Barak, inserimento in area e destro ad incrociare sul secondo palo che fulmina Vicario e manda in estasi la panchina di Tudor. Gol pesantissimo.

IL MIGLIORE

Antonin BARAK : Stagione pazzesca del trequartista ceco che trova il quinto gol in stagione, sbloccando il match. Prestazione di sopraffina qualità e grandissima quantità sulla trequarti, condita con l'assist illuminante per il 2-1 di Tameze.

IL PEGGIORE

Leonardo MANCUSO - Non sfrutta la chance che Andreazzoli gli concede, schierandolo dal 1'. Mai in grado di rendersi pericoloso in avanti e costantemente anticipato da Gunter. Involuzione importante rispetto a quanto mostrato nelle prime giornate

IL MOMENTO SOCIAL

Inzaghi: "Arbitri? In Italia siamo fortunati, non lamentiamoci"

Serie A Napoli-Verona, pagelle: Simeone e Di Lorenzo incontenibili 07/11/2021 A 20:31