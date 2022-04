Calcio in lutto per la morte di Emiliano Mascetti, avvenuta nella notte di mercoledì. Mascetti aveva 79 anni e stava combattendo contro una lunga malattia, tra le squadre che lo ricordano in questo triste giorno c'è sicuramente l'Hellas Verona con cui ha giocato ben 11 stagioni.

il record di reti in Serie A, ben 35, superato solo molti anni più tardi da granata del Torino. Con la squadra veneta, ha centrato anche, ben 35, superato solo molti anni più tardi da un certo Luca Toni . Mascetti debuttò con la maglia del Como (città di nascita) per poi spostarsi prima a Pisa e poi al Verona, dove centrò subito la promozione nella massima serie. La sua vita veronese è stata impreziosista anche da una piccola ma ottima parentesi con la magliadel Torino.

direttore sportivo della società scaligera proprio nell'anno dello Preben Elkjaer e Hans-Peter Briegel. Dopo il ritiro, ha vestito i panni didella società scaligera proprio nell'anno dello storico scudetto del 1984/85. Mascetti portò in Italia campioni dell'epoca come

Emiliano Mascetti (con gli occhiali scuri) in panchina accanto ad Osvaldo Bagnoli, i due sono stati gli artefici del Verona dei miracoli capace di vincere lo Scudetto nel 1985, Imago Credit Foto Imago

Successivamente, lavorò sempre come dirigente per la Roma del presidente Dino Viola, riuscendo a vincere una Coppa Italia e togliendosi anche la soddisfazione di giocare una finale in Coppa Uefa. Rimane in giallorosso fino al 2002, quando lo chiamò prima l'Atalanta e poi la Sampdoria. Tutto il calcio e, in particolare, l'Hellas Verona lo ricorda con grande affetto e nostalgia evidenziando le doti umane come eleganza e garbo che lo hanno contraddistinto.

