Higuain che non ha schiacciato per nulla il freno quello che ha parlato a TyC Sport, vuotando il sacco su tutti gli argomenti più spinosi della sua carriera. Dal suo passaggio dal Napoli alla Juventus, la reazione dei tifosi discorso peso. Poi fa la sua scelta nell'eterna diatriba tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. È unche non ha schiacciato per nulla il freno quello che ha parlato a, vuotando il sacco su tutti gli argomenti più spinosi della sua carriera. Dal suo passaggio dalalla, la reazione dei tifosi napoletani per il 'tradimento' , e le difficoltà incontrate a Torino per il. Poi fa la sua scelta nell'eterna diatriba tra

L'addio al Napoli per la Juve

È stato molto difficile per me prendere quella decisione, perché sapevo tutto ciò che avrebbe comportato, ma non ho mai avuto dubbi. Potevo avere più amore e maggiore felicità, non avevo motivi per non andare. Avevo segnato 36 gol, avevamo una squadra fortissima che giocava benissimo a calcio, ma non riuscivamo a vincere lo Scudetto. Ho percepito una strana sensazione nel mio corpo, cos'altro avrei potuto fare? Mi hanno pagato 94 milioni di euro, è stato un onore. E poi ho avuto la possibilità di giocare la finale di Champions al primo anno, l'unica della mia carriera. La reazione dei tifosi del Napoli? Nella vita il male torna tutto indietro… Ho subito insulti e tanto odio dai tifosi del Napoli, ma poi in 8 partite ho fatto 6 gol contro di loro. [Higuain a TyC Sport]

Poi sui problemi di peso alla Juventus

Alla Juventus sono stati molto più esigenti sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma questa cosa non mi disturbava affatto… Tiravo dentro la pancia per fare le foto alla Juve perché tanto sapevo che avrei fatto 30 gol

Mentre l'Arsenal...

Ricordo che stavo per andare all'Arsenal, quando ero a Napoli, ma mi dissero che costavo troppo. Pochi giorni dopo hanno speso 80 milioni per Özil

Chi tra Ronaldo e Messi?

Se non sono stato quello che ci ha giocato di più, sono secondo. Se devo scegliere, dico Leo

Sempre grato a Maradona

I tre migliori allenatori che abbia mai avuto sono stati Sabella, Pellegrini e Sarri. Lascio perdere Maradona, lui è un caso a parte, è stato il primo a portarmi in Nazionale e gli sarò eternamente grato

