Quando ero giovane giocavo e basta, anche se avevo male al tendine, come oggi. Volevo vincere e segnare, stop. Con il tempo e l'esperienza ho scoperto la testa. E ho capito quanto sia importante che parli con il corpo. Ecco, ora la mia testa sta bene, ma il mio fisico sta invecchiando, non sempre riesce a starle dietro ed è un problema". In un'intervista al settimanale SportWeek, Quest'anno devo ascoltare il mio corpo, ogni piccolo segnale mi mandi - spiega-. Solo così posso evitare conseguenze peggiori. E per giocare, come voglio, tutte le partite con continuità. Non come l'anno scorso. Devo portarmi dietro il fisico tutti giorni e dargli retta. Ragionare giorno per giorno, piano piano. E pensare che non sono Superman". ". In un'intervista al settimanale SportWeek, Zlatan Ibrahimovic parla così del suo momento. L'attaccante svedese, che tra pochi giorni compirà 40 anni, è fermo ai box a causa di un problema al tendine d'Achille e rischia di dare forfait anche per il debutto casalingo in Champions League martedì sera a San Siro contro l'Atletico Madrid: "".

Sul Milan

"Quando sono arrivato e ho chiesto nello spogliatoio quanti avessero giocato una partita in Champions, hanno alzato la mano in due. Pensavo fosse uno scherzo. Ma l'obiettivo era la Champions e vincere lo scudetto, non ho avuto successo su questo, ma ci siamo andati vicini, siamo arrivati secondi. Non è solo grazie a me, abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme. I compagni, anche quelli giovani e inesperti, hanno capito cosa serve per arrivare dove siamo arrivati a maggio scorso, ma anche che manca qualcosa per arrivare primi. Stiamo tutti lavorando molto su questo".

Su Djokovic e il ko di New York

"Non è mai facile digerire una delusione così. Nole ha giocato alla grande e vinto tutto l'anno. Poi al final step gli è mancato qualcosa. Capita, succede. Ma quello che ha fatto Nole resta incredibile, incredibile. E deve pensarla così. Non ho visto altri fare la sessa cosa: lui è andato vicino all'obiettivo, come nessuno, ma poi è vero che anche gli altri sono forti, non solo lui".

Sulla stanchezza e come superarla

"Avevo visto in tv Tiger Woods che giocava con un chewing-gum in bocca, il commentatore diceva che gli serviva a tenere giù la fame. E ho capito cosa serviva a me: non posso andare in giro per il campo con la bottiglia, con il chewing-gum sì. Ora nello spogliatoio del Milan vanno a ruba. La prendo prima della partita e la tengo finché non perde sapore. Ne prendo al massimo due perché è vero che mi piace tanto l'adrenalina, ma devo anche riposare".

