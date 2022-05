umile. In tre decenni di carriera da professionista Zlatan Ibrahimovic è stato tutto e il contrario di tutto, ma la parola "umiltà" non era mai entrata nel suo vocabolario. La volata Scudetto più pazza della Serie A ci ha rivelato il lato più intimo e fragile del campione svedese che due anni e mezzo fa era tornato a Milano con la promessa di riportare il Diavolo dove merita e ora, a lavoro quasi compiuto, si è tolto dai riflettori, lasciando gli applausi e le prime pagine ai compagni di squadra e a Stefano Pioli. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo gli ultimi minuti di Ibra superstar, Ibra spaccone. Ibra mercenario e capocannoniere. Ibra-scorpione. Ibra juventino, interista e milanista. Ibra leader, Ibra chioccia, Ibra 40enne. Ibra. In tre decenni di carriera da professionistaè stato tutto e il contrario di tutto, ma la parola "umiltà" non era mai entrata nel suo vocabolario. La volata Scudetto più pazza della Serie A ci ha rivelato ildel campione svedese che due anni e mezzo fa era tornato a Milano con la promessa di riportare il Diavolo dove merita e ora, a lavoro quasi compiuto, si è tolto dai riflettori, lasciando gli applausi e le prime pagine ai compagni di squadra e a Stefano Pioli. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo gli ultimi minuti di Milan-Atalanta dal suo punto di vista.

"The Last Dance di Ibra contro l'Atalanta? Non credo, mi auguro di no. Ho una stima smisurata nei suoi confronti, è un campione che ci dà una mano non solo in campo" [Stefano Pioli]

Milan-Atalanta è stata l'ultima apparizione di Ibra a San Siro?

il saluto di Ibra nel post-partita fa notizia per la sua straordinaria normalità. Inutile girarci attorno: l'ultimo match casalingo dei rossoneri potrebbe essere stato l'addio di Ibrahimovic a San Siro. Per l'occasione erano in tribuna la moglie Helena e il figlio Maximilian, come tanti altri famigliari della banda di Stefano Pioli. Le trattative per un possibile terzo rinnovo , ad oggi, sono in una fase di stallo. Tutte le energie sono focalizzate sulla chiusura della stagione, e non può essere altrimenti. La stampa italiana, però, da settimane accosta il binomio Scudetto-ritiro alla chiusura di un cerchio e a confermarlo ci sono le voci di un futuro in giacca e cravatta, da braccio destro di Paolo Maldini o, perchè no, da uomo simbolo dell'agenzia fondata dal super-procuratore e secondo padre, Mino Raiola. Ecco allora che

Ibrahimovic con Giroud e Leao Credit Foto Getty Images

L'attaccante non ha trovato spazio nel corso del match contro i nerazzurri, come invece aveva fatto contro la Fiorentina e nella trasferta di Verona, è esploso ai gol di Leao e di Theo e ha scelto il profilo basso nei minuti successivi al fischio finale: abbracci con i compagni, sorrisi, scherzi, complimenti e il consueto saluto alla Curva. Le telecamere hanno cercato un suo gesto, una sua smorfia. Niente di tutto questo. Come se fosse una partita qualsiasi e non l'addio alla Scala del Calcio, la sua casa. Come se sapesse già che ad agosto, alla soglia dei 41 anni, sarà ancora lì, in panchina o in campo, a mostrare al mondo che l'età è solo un numero. L'enigma aumenta la curiosità: sarà Ibra-in o Ibra-out? Solo lui lo sa (o forse nemmeno lui), nel frattempo possiamo goderci la versione umile di Zlatan che ormai da mesi ha scelto di non rilasciare dichiarazioni sul presente e sul futuro. Una decisione che rappresenta un unicum nella sua carriera. Il gruppo viene prima di tutto. L'Ibra spaccone è ormai un lontano ricordo.

Ibrahimovic: "Non mollo fino a quando non vinco con il Milan"

