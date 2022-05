Zlatan Ibrahimovic è un uomo di parola. Due anni e mezzo fa quando aveva deciso di varcare l’Oceano per ritornare dagli States per aiutare a ridare una mentalità vincente a un Milan che naufragava nell’anonimato ed era reduce da un’umiliante 5-0 a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. 28 mesi dopo, il totem di Malmoe a 40 anni suonati ha mantenuto la promessa e è un uomo di parola. Due anni e mezzo fa quando aveva deciso di varcare l’Oceano per ritornare dagli States per aiutare a ridare una mentalità vincente a un Milan che naufragava nell’anonimato ed era reduce da un’umiliante 5-0 a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. 28 mesi dopo, il totem di Malmoe a 40 anni suonati ha mantenuto la promessa e si gode il 12° Scudetto della sua impressionante carriera , il primo maturato senza Mino Raiola al suo fianco, a cui però va la tenera dedica del gigante svedese ai microfoni di DAZN e Sky.

E' la mia soddisfazione più grande. Quando sono tornato, in conferenza stampa ho detto che avrei riportato il Milan al top. In tanti ridevano e invece ora siamo qui che abbiamo vinto lo scudetto. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ma niente è impossibile. Ho sofferto tanto quest'anno, parlerò nei prossimi giorni, ma mi voglio godere questo trofeo. Quando sono arrivato era un Milan e ora è un altro Milan. Ho trasmesso quello che potevo ai giovani. Ho fatto di tutto per poter aiutare la squadra anche fuori dal campo. La squadra è stata sempre molto disponibile, aveva bisogno di un pilota che li guidasse, sono arrivato io, l'ho fatto e abbiamo vinto. Lo dedico a Mino Raiola. Sono stato vicino al Napoli, poi lui mi ha detto che ero l'unico che potevo salvare il Milan. Quindi lo dedico a lui. Cosa avrebbe detto oggi? Giochiamo ancora 10 anni e rubiamo più soldi”.

"Se è stata l'ultima partita? Vediamo, ho sofferto tanto..."

"Il mio futuro? Devo stare bene, devo fare qualcosa. Quando sto bene posso vedere com'è la mia situazione. Speriamo, quando sono in campo faccio ancora differenza. Non vedo un altro Ibra. Ho sofferto troppo, ho passato brutto tempo fisicamente ma anche altre cose personali. Alla fine ho vinto questo trofeo e ho fatto di tutto per aiutare. Poi ho avuto un po' paura di smettere, ma voglio farlo come voglio io. Questo è naturale. Parlo tanto nello spogliatoio, ho detto di stare concentrati, in questo momento è facile perdere la testa. E' la rivincita di tanti giocatori che non credevano in loro".

