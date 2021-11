Si fa sempre più misterioso e oscuro il caso legato a Mohamed Ihattaren , il 19enne trequartista olandese della Sampdoria il cui cartellino è di proprietà della Juventus che lo aveva acquistato in estate dal PSV Eindhoven. Secondo quanto riferito dai media olandesi, il giocatore starebbe addirittura pensando al ritiro dal calcio giocato. Alla base della decisione ci sarebbe una forma di depressione che lo accompagna purtroppo dal 2019, ovvero da quando venne a mancare il papà.

Mohamed Ihattaren con la maglia del PSV Eindhoven durante un'amichevole contro il Paok Salonicco nell'estate 2021 Credit Foto Getty Images

A metà ottobre la "fuga" da Genova

Ihattaren, che in estate si era presentato nel ritiro della Samp in non perfette condizioni fisiche, non ha collezionato nemmeno un minuto con la maglia blucerchiata nonostante gli sforzi di D'Aversa di spronarlo a rimettersi in sesto e a coinvolgerlo nello spogliatoio. Al momento il giocatore si troverebbe a Utrecht, la sua città natale: dopo avere lasciato Genova senza alcun preavviso lo scorso 12 ottobre, infatti, non è più rientrato in Italia.

