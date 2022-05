Grazie al convincente successo interno contro l'Atalanta di mister Gasperini il Milan è rimasto da solo in testa alla classifica a +2 sull'Inter , che a sua volta ha battuto il Cagliari a domicilio tenendo vive le residue speranze di centrare la seconda stella. A una giornata dalla fine del campionato i rossoneri di Stefano Pioli continuano a essere padroni del loro destino: manca ormai solo un punto per avere la certezza matematica del titolo. Ultima giornata. Tenetevi forte!

Se due squadre arrivano a pari punti al termine della stagione , il regolamento della Serie A prevede che siano presi in esami cinque criteri, via via utilizzabili nel caso la parità continui ad essere totale: