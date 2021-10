Il formidabile avvio di campionato del Napoli (momentaneamente secondo dopo il successo del Milan sul Torino di martedì sera) non è stato sufficiente a riempire di passione lo stadio Diego Armando Maradona . Anzi, la partita casalinga più importante disputata finora (Napoli-Juventus dello scorso 11 settembre) è stata quella che ha fatto registrare il minor numero di presenze: 16.331 paganti (con capienza al 50%) a fronte, ad esempio, dei 27.579 spettatori registrati in occasione di Napoli-Torino del 17 ottobre (capienza al 75%). Un segnale evidente, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, di una politica dei prezzi (che riguarda anche le curve) che non viene incontro alle esigenze di tutti e che probabilmente andrebbe registrata in attesa della riapertura della campagna abbonamenti.

I numeri del Maradona in campionato

Ad

Data e partita Spettatori paganti e capienza 22/8/2021 - Napoli-Venezia 18.299 (50%) 11/9/2021 - Napoli-Juventus 16.331 (50%) 26/9/2021 - Napoli-Cagliari 17.723 (50%) 17/10/2021 - Napoli-Torino 27.579 (75%)

Calciomercato 2020-2021 Allarme Covisoc: "Plusvalenze sospette". Juve e Napoli nel mirino IERI A 07:37

A noi il Maradona emoziona quando ci giochiamo, ma pieno sarebbe ancora più bello. Certo per quelli che sono i prezzi per venire allo stadio bisognerebbe tendere una mano alla gente per venire. Per quello che si è passato con la pandemia, per le famiglie non è facile comprare due o più biglietti in un mese [Luciano Spalletti dopo Roma-Napoli]

Impianto vecchio, visibilità non ottimale

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero altri motivi a frenare i tifosi napoletani tra cui la visibilità non ottimale dello stadio Maradona (specialmente nell'anello inferiore), una rete di trasporti intorno a Fuorigrotta non particolarmente efficiente e la mancanza di copertura in alcuni settori (un problema non da poco, in caso di pioggia). Oltre a questi fattori, vanno tenute in considerazione anche le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 che, indubbiamente, stanno avendo un peso non indifferente.

Victor Osimhen esulta dopo un gol allo stadio Diego Armando Maradona Credit Foto Getty Images

Il caso ultras

Il caso più emblematico, a questo proposito, riguarda i gruppi organizzati che stanno disertando lo stadio e che in queste prime giornate stanno sì facendo sentire il loro supporto alla squadra, ma all'esterno dello stadio. A partire dai prossimi match casalinghi, tuttavia, si preaunnciano novità: al vaglio c'è infatti l'ipotesi di creare apposite fan zone all'interno delle curve, come rivela il quotidiano Il Mattino. Vedremo se servirà a interrompere uno sciopero che, comunque la si pensi, rende il Maradona uno stadio molto più silenzioso di quello al quale eravamo abituati.

Spalletti su Mourinho: "Dà valore ai campionati in cui lavora"

Calcio Maradona Cup senza Napoli: si gioca tra Barcellona e Boca Juniors 26/10/2021 A 11:01