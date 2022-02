Theo Hernandez rischia di finire nei guai dopo il brutto episodio che ha visto protagonista il suo pitbull. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, che ha ricostruito l'accaduto, il cane del terzino francese del Milan è uscito di casa (a Guanzate, in provincia di Como) approfittando del cancello rimasto aperto per fare entrare un'auto ed è scappato in strada dove ha aggredito un cagnolino, un pinscher, di proprietà di una signora di 74 anni.

La proprietaria del cane aggredito stava passeggiando e ha cercato in ogni modo di difendere l'animale alzandolo sopra la braccia: il pitbull, tuttavia l'ha trascinata a terra strappandole anche un pezzo di giacca e poi ha sbranato mortalmente il pinscher. Theo Hernandez, sempre secondo quanto riportato da La Provincia di Como, rischia ora una denuncia per negligenza nella custodia del proprio cane, scappato in strada senza museruola e guinzaglio.

