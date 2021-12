Gabriele Gravina che ha parlato dell’importanza di criteri oggettivi per questo tipo di strumento, glissando sulla proposta dell’algoritmo auspicata dal presidente della FIFA Gianni Infantino. La notizia della perquisizione degli uomini della Guardia di Finanza nella sede dell’Inter per acquisire documenti nell'ambito di un'inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni 2017/19 riporta in auge l’annoso tema della valutazione delle plusvalenze nel mondo del calcio italiano. Sullo spinoso e caldo argomento, a margine del consiglio federale FIGC, è tornato a parlare anche il numero uno della Federcalcioche ha parlato dell’importanza di criteri oggettivi per questo tipo di strumento, glissando sulla proposta dell’algoritmo auspicata dal presidente della FIFA Gianni Infantino.

”Ho parlato con Infantino, se ritiene che ci sia un criterio oggettivo contro le plusvalenze lo comunichi. Ho motivo di ritenere che non c’è, ma non voglio entrare nel merito dell’algoritmo. Ci sono leggi di mercato su cui nè io nè Infantino possiamo intervenire o incidere. I criteri oggettivi di oggi arriverebbero dalle leggi di mercato, che sono di natura soggettiva: nessun tribunale ordinario accetterà un criterio di questo tipo, lo dico oggi così sgombriamo il campo da equivoci. Ci sono altre modalità alle quali stiamo lavorando, ma solo ai fini di valutazioni nostre interne, per esempio, basterebbe non considerare le plusvalenze ai fini dell’iscrizione ai campionati e dire che non possono impattare a livello di bilancio di società di capitali. Tra l'altro le licenze nazionali le dobbiamo mandare alla giunta del CONI, che le manda alla COVIS: io ho ricevuto l'approvazione, sono state ritenute molto stringenti e severe, mi sembra che le modalità attraverso le quali procediamo siano chiare”.

Ad

Gianni Infantino insieme a Gabriele Gravina Credit Foto Getty Images

Serie A Plusvalenze: sede Inter perquisita dalla Guardia di finanza 2 ORE FA

"Salernitana? Un compratore entro il 31 dicembre o sarà esclusione"

Nella conferenza stampa al termine del Consiglio Federale, Gravina ha anche fatto il punto della situazione sulla Salernitana spiegando come il club campano ha 10 giorni di tempo per trovare un compratore altrimenti avverrà l’esclusione dal torneo di Serie A.

"Non abbiamo assunto nessuna delibera, mi sono semplicemente limitato a leggere il contenuto di un atto notarile che prevedeva l'esclusione della Salernitana in caso di mancata cessione delle quote, ci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee. Uno dei disponenti ha richiesto ieri una proroga che però non è prevista nell'atto notarile. Auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente nei prossimi dieci giorni altrimenti c'è l'atto notarile che parla chiaro".

Allegri: "Caso plusvalenze? L'ambiente è sereno"

Serie A Cos’è la plusvalenza nel mondo calcio? Facciamo chiarezza 18/12/2021 A 08:22