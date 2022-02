Un nome a sorpresa, imprevedibile, a mercato chiuso. Sebastian Giovinco torna in Italia a distanza di sette anni e si accasa alla Sampdoria. Un'operazione lampo e arrivata immediatamente dopo il grave infortunio subito da Manolo Gabbiadini contro il Sassuolo.A 35 anni "la formica atomica" ritrova la Serie A, campionato in cui in passato ha giocato con le maglie di Empoli, Juventus e Parma. L'ufficialità dell'operazione è arrivata mercoledì intorno all'ora di pranzo sui canali doriani: contratto fino al 30 giugno 2022.

Idolo al Toronto, in calo all'Al-Hilal

Nel 2015, infatti, Giovinco aveva intrapreso una nuova esperienza in MLS, vestendo la maglia del Toronto, lo stesso club che ha appena ingaggiato Lorenzo Insigne a partire dalla prossima stagione. In Canada "Seba" ha lasciato ottimi ricordi, segnando ben 83 gol in 142 partite e vincendo anche il campionato statunitense nel 2017. Poi nel 2019 il trasferimento all'Al-Hilal, club saudita con cui ha vinto subito la Champions League asiatica. Nell'ultima stagione, la 2020/21, le sue prestazioni sono scese di livello e il 20 agosto 2021, ha optato per una rescissione consensuale, rimanendo svincolato.

Ultima esperienza in A datata 2014/15

Giovinco, tramite i suoi agenti, si è spesso proposto a club italiani in questo periodo. Il primo club a dargli fiducia è stata la Sampdoria: contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo in base a determinati obiettivi. Il trentacinquenne piemontese vanta in carriera sette stagioni e mezzo in Serie A, tra Empoli, Parma e Juventus, club che ha lasciato a metà annata 2014/15. Le sue migliori stagioni a livello realizzativo restano la 2010/11 (sette gol con il Parma) e la 2012/13 (sette reti con la Juve). Detiene un record particolare: unico calciatore italiano ad aver segnato almeno un gol nelle massime competizioni internazionali di tre continenti diversi.

Cosa può dare a Giampaolo

La domanda che ora tutti si pongono è la stessa. Cosa potrà dare ora Giovinco alla Sampdoria? Giocherà titolare? Sicuramente Giampaolo giocherà con il trequartista dietro alle due punte (Caputo, Supryaga o Quagliarella). Sensi sicuramente parte favorito come trequartista, poi c'è l'ex Ascoli Sabiri e poi c'è Giovinco. In alcuni casi giocheranno due trequartisti e qui Giovinco potrà dire la sua. Tanto dipenderà dalla condizione fisica, ma vista la sua abilità sui calci piazzati e la sua qualità tecnica, probabile che Giampaolo gli dia spazio e fiducia.

