gli avvocati della Juventus verranno ascoltati, in collegamento a distanza, per quanto concerne l'inchiesta plusvalenze. La società bianconera è il Club più coinvolto in questo fatto e i rappresentanti della squadra dovranno spiegare Ma quali sono questi parametri? Come si valuta il valore di un calciatore? Domanda non facile e su cui in tanti stanno dibattendo proprio in questo periodo a causa anche delle tante inchieste che riguardano squadre professioniste. Sarà giovedì 14 aprile la data in cuiverranno ascoltati, in collegamento a distanza, per quanto concerne. La società bianconera è il Club più coinvolto in questo fatto e i rappresentanti della squadra dovranno spiegare alcuni trasferimenti finiti sotto la lente d'ingrandimento a causa di un valore dato che non spetterebbe i parametri esatti.Come si valuta il valore di un calciatore? Domanda non facile e su cui in tanti stanno dibattendo proprio in questo periodo a causa anche delle tante inchieste che riguardano squadre professioniste.

Allegri: "Caso plusvalenze? L'ambiente è sereno"

Giovedì l'udienza, venerdì i verdetti: la strategia

I parametri sono diversi e riguardano l'età, il ruolo e i precedenti trasferimenti. Questi valori saranno contestati sicuramente dalla Juventus che oltre a questi, ne aggiunge alcuni non quantificabili come, ad esempio, il talento e i margini di crescita. Un punto a favore per la società bianconera è il via libera dato dalla Covisoc, la Commissione di Vigilanza Figc e il tutto sarà confermato anche ormai dall'ex juventino Fabio Paratici, ora al Tottehnam.

Paratici quasi in lacrime: "Orgoglioso di questi 11 anni"

Superlega e che in una stagione sportiva ha perso ormai due scudetti (Pirlo prima, Allegri poi) e nell'estate scorsa uno dei suoi uomini simbolo: Cristiano Ronaldo. A tutto questo, con l'archiviazione ormai data per fatta del caso Suarez, si è aggiunta anche Come detto, domani verrà ascoltata la Juventus e la sentenza è prevista per venerdì. Un anno molto complicato per la Juventus che, il 18 aprile 2021, annunciava la nascita dellae che in una stagione sportiva ha perso ormai due scudetti (Pirlo prima, Allegri poi) e nell'estate scorsa uno dei suoi uomini simbolo:A tutto questo, con l'archiviazione ormai data per fatta del, si è aggiunta anche l'inchiesta Prisma dove i vertici della Juventus sono indagati per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e false fatturazioni per società quotate.

Cherubini: “Reazioni contro Agnelli per la Superlega? Quando sei la Juve...”

