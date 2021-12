I militari della Guardia di Finanza hanno effettuato l'acquisizione di alcuni documenti presso le sedi dell'Inter e della Lega Serie A. L'operazione è avvenuta nell'ambito di un'inchiesta nata dalla Procura di Milano e che ha come oggetto alcune plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni 2017-2019. L'indagine è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali.

Secondo quanto specificato dal Corriere della Sera, lo scorso 9 dicembre le Fiamme Gialle hanno trasmesso un'informativa alla Procura di Milano evidenziando alcune criticità nei bilanci dell'Inter in relazione alle operazioni legate a una decina di calciatori non di primissimo livello. Oggi, martedì 21 dicembre, su ordine del sostituto procuratore Giovanni Polizzi che ha aperto l'indagine, si sono recati nelle sedi del club nerazzurro e della Lega di Serie A per acquisire la documentazione inerente alle plusvalenze dichiarate nei due bilanci.

Ad

Seguono aggiornamenti...

Serie A Spalletti: "Gol Kessié? Situazione nitida, di cosa si parla?" 42 MINUTI FA

Eriksen e l'Inter: una storia d'amore interrotta anzitempo

Serie A Milan in emergenza totale. Pioli: "Ibra non ci sarà con l'Empoli" 2 ORE FA