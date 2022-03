All’indomani delle perquisizioni per l’inchiesta sul falso in bilancio e le plusvalenze della Juventus,- che non risulta nel registro degli indagati - è stato il primo calciatore bianconero convocato in procura per rispondere alle domande degli inquirenti in merito all'inchiesta "Prisma". L’attaccante argentino, a cui nei giorni scorsi la dirigenza ha comunicato che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo , è stato convocato, in qualità di persona informata dei fatti, dai pm Marco Gianoglio, Ciro Santoriello e Mario Bendoni che indagano presunti accordi segreti tra i calciatori e la società. Dybala - che alle 15 avrebbe dovuto prendere parte alla Continassa all'allenamento agli ordini di Max Allegri, il primo dopo la rottura delle trattative per il rinnovo - è stato chiamato a testimoniare esattamente dai pubblici ministeri, esattamente, come nei mesi scorsi sono stati sentiti il ds Cherubini e l'ad Arrivabene