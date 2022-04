marzo 2020: inizio della pandemia in Italia dove il mondo rischiò di crollare. Tutto si fermò, dal lavoro fino ai lockdown serrato che sarebbe durato quasi due mesi. Nel calcio, tra le tante storie sentite c'è sicuramente quella relativa agli stipendi in un periodo di inattività per i calciatori. La Juventus fu una delle prime squadre a muoversi grazie soprattutto all'aiuto di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il capitano scrisse una mail ai propri compagni: Ormai, di date scolpite nella nostra mente ne abbiamo parecchie ed una di queste è: inizio della pandemia in Italia dove il mondo rischiò di crollare. Tutto si fermò, dal lavoro fino ai campionati di calcio per poi entrare in unserrato che sarebbe durato quasi due mesi. Nel calcio, tra le tante storie sentite c'è sicuramente quella relativa agliper i calciatori. Lafu una delle prime squadre a muoversi grazie soprattutto all'aiuto di. Secondo quanto riporta il, il capitano scrisse una mail ai propri compagni:

"Ho parlato con Paratici e con il presidente, a proposito dell’emergenza attuale, che ha creato ovviamente grandi problemi finanziari, soprattutto di liquidità. E il club vorrebbe trovare un accordo per una nostra partecipazione al momento di difficoltà. A livello legislativo attualmente nessuno ci obbliga e non esiste il diritto che non veniamo pagati, ma i presidenti sono certi che verrà fatta una legge che li permetterà di non pagarci, se non giochiamo. Se non troviamo un accordo entro la fine del mese, inevitabilmente ci dovremo adeguare a quello che sarò deciso a livello nazionale. Credo che anche noi dobbiamo fare un passo, come stanno facendo altri club in Europa - la chiosa di Chiellini nel documento - e trovare un accordo che ci permetterebbe di evitare i rischi, oltre che di dare un’immagine di squadra fatta di uomini di valore".

taglio al salario ma anche un dilazionamento dei pagamenti. Dalla mail pubblicata dal Corriere, Chiellini espone tre possibili opzioni: Dopo più di due anni, la Procura (che ieri hanno ascoltato per sei ore Chiellini, Bonucci e Cuadrado) sta cercando di far luce e capire come la Juventus abbia pagato determinati stipendi, visto che dalla lettera emerge chiaro sia unma anche un dilazionamento. Dalla mail pubblicata dal Corriere, Chiellini espone tre possibili opzioni:

A marzo i giocatori percepiscono lo stipendio pieno per poi vedere se si sarebbe tornato a giocare: senza ritorno in campo, nessun pagamento altrimenti i soldi ritornavano ad essere pagati, a partire da 15 giorni prima dello start della prima partita ufficiale.

Marzo, maggio e giugno con stipendio pieno pagato nelle prossime stagioni, aprile al 0%.

Marzo al 100%, aprile a 0 e giugno al 50%.

Alla fine - nonostante diversi giocatori, tutti stranieri, non fossero d'accordo - la squadra scelse l'opzione B prospettata dal capitano bianconero, ossia percepire 3 delle 4 mensilità, anche se permettendo al club di spalmarle sulle stagioni successive.

