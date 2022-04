Che spavento per Alfredo Trentalange, numero 1 dell'AIA che nella notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla A1 nei pressi di Frosinone. Il Presidente dell'Associazione italiana arbitri era in macchina con Maurizio Ciampi, designatore della Lega Pro, quando è avvenuto il fatto.

Entrambi sono stati ricoverati presso l'ospedale di Colleferro, ma nulla di gravissimo per loro fortuna. Trentalange e Ciampi, infatti, hanno riportato alcune fratture come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

