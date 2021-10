Sarebbe stato identificato dalla Digos il presunto responsabile degli insulti razzisti indirizzati a Kalidou Koulibaly , al termine di Fiorentina-Napoli, match valido per la settima giornata di Serie A andato in scena domenica scorsa a Firenze. Si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 anni e sarebbe stato identificato dalla Digos grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti all'interno dello stadio Franchi.

Per lui scatterà il divieto di ingresso a vita sia nell'impianto fiorentino sia, qualora la Lega Serie A inasprisse le sanzioni in tema di razzismo , negli stadi di tutta Italia in occasione di qualsiasi evento. Durante Fiorentina-Napoli anche Osimhen e Anguissa erano stati oggetto di insulti di stampo razzista.