Arturo Vidal senza peli sulla lingua. In un'intervista esplosiva (concedeteci il gioco di parole ) a TNT Sports, il cileno dell'Inter dichiara tutto il suo amore al Flamengo e la voglia di andare a giocare là appena gli sarà possibile.

Mi piace molto, ci tengo molto. La maglia che ho mi è stata regalata dal presidente. Mi ha riempito il cuore. Ho il sogno di giocare lì, non posso negarlo. Quando accadrà, ci andrò. Speriamo che sia presto.

Non importa che stia giocando ancora per l'Inter, l'obiettivo è chiaro: "Se l'allenatore o la dirigenza mi vogliono, ci sarà un avvicinamento e io farò tutto il possibile per arrivarci. Il mio capitolo europeo si può chiudere. Non so se è il momento, ma se dovesse succedere, il mio obiettivo è molto chiaro: vincere tutto con il Flamengo, lottare per la Libertadores, che è un sogno perché è come la Champions League in Europa. Se vado là è per continuare a lottare ed essere un giocatore importante".

La cresta bionda e la frecciata a Inzaghi

Evidentemente King Arturo ha qualche sassolino da togliersi dalla scarpa, perché non manca una frecciata a mister Inzaghi quando gli chiedono della cresta bionda:

L'ho fatto per per cambiare e per vedere se l'allenatore mi vedeva di più con questi capelli visto che non ho giocato molte partite: quindi volevo cambiare un po' le cose. L'importante è che tutti mi abbiano visto giocare contro il Liverpool.

Idee altrettanto chiare per quanto riguarda la posizione del compagno di squadra Alexis Sanchez: "Lo vedo bene, felice. Passa chiaramente momenti personali, a lui succede la stessa cosa mia: un giocatore con quel talento deve giocare. È difficile vederlo in panchina con tutto quello che ha fatto e quello che fa vedere ogni volta che gioca. Ma sono decisioni in cui non mi intrometto".

Lo Scudetto all'Inter?

C'è scetticismo, invece, per quanto riguarda la possibilità che l'Inter vinca lo Scudetto: "Sarà difficile, tutte le squadre lottano punto a punto e sarà molto importante non perdere punti. Il Milan è una squadra che ha perso chance di allungare così come noi abbiamo perso punti prima. Non possiamo fare errori, chi farà meno errori vincerà lo Scudetto".

