Inter-Cagliari, match valido per la 17a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 4-0. A San Siro decisive le reti di Lautaro (doppietta), Sanchez e Calhanoglu. Cragno fa il fenomeno ed evita un passivo epocale per un Cagliari, dominato dall'inizio alla fine e mai pericoloso. I nerazzurri di Inzaghi conquistano il primo posto solitario del campionato, superando proprio il Milan in classifica. Bel gioco, forza, superioritá, idee chiare: l'Inter ha tutto per rivincere lo Scudetto, la squadra di Mazzarri con questo atteggiamento fará fatica a salvarsi.

Lautaro Martinez esulta con Barella per la doppietta in Inter-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Inter-Cagliari 4-0 (primo tempo 1-0)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (Dal 72' Dimarco), Barella, Brozovic (Dal 72' Vidal), Calhanoglu (Dal 76' Sensi), Perisic (Dal 83' Zanotti); Lautaro Martinez (Dal 72' Satriano), Sanchez. All.: Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres (Dal 70' Zappa), Godin, Carboni (Dal 82' Obert); Bellanova, Grassi (Dal 59' Lykogiannis), Marin, Deiola (Dal 82' Oliva), Dalbert; Joao Pedro, Keita (Dal 70' Pavoletti). All.: Mazzarri

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Gol: 29' e 66' Lautaro (I), 50' Sanchez (I), 66' Calhanoglu (I)

Assist: Calhanoglu, Sanchez, Barella, Barella

Ammoniti: Lautaro, Cragno, Deiola

Note: al 44' Cragno ha respinto un rigore a Lautaro Martinez.

Calhanoglu esulta per il gol in Inter-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

2' - Subito INTER. Dopo meno di due minuti. BARELLA. Riceve al limite e calcia potente col mancino. Palla alta di poco.

29' - LAUTARO! GOL! 1-0 INTER! Corner da destra del solito Calhanoglu e stacco perfetto sul primo palo dell'argentino. Cragno tocca, ma la palla entra.

41' - GRANDE INTERVENTO DI CRAGNO. Barella riceve in area e con un pallonetto serve SANCHEZ, che controlla e calcia. Bravissimo CRAGNO in uscita.

43' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER. Sanchez con un fltrante egregio per DUMFRIES, che brucia Dalbert, entra in area e viene steso da CRAGNO. Ammonito il portiere del Cagliari.

44' - CRAGNO PARA IL RIGORE. Lautaro rasoterra (non benissimo), intuisce e respinge Cragno. Poi Calhanoglu arriva ma calcia alto.

50' - SANCHEZ! GOL! 2-0 Inter. Cross da destra di Barella e deviazione al volo perfetta di destro del cileno. Cragno non puó nulla.

54' - ANCORA CRAGNO! Ma che palla di Skriniar, che palla. Lo slovacco mette dentro un filtrante d'oro per DUMFRIES, che calcia bene, ma trova un grande CRAGNO.

60' - ANCORA CRAGNO. Altra prodezza, stavolta su SANCHEZ, servito da Lautaro.

66'- CALHANOGLU! GOL! MAMMA MIA, che gol. Parte da sinistra, Cagliari troppo leggero, con due finte ne supera due e calcia col destro a giro dal limite. Palla all'incrocio. 3-0.

68' - LAUTARO! GOL! IL POKER. 4-0 Inter. Altro assist pregevole di un grande Barella, stop di petto di Lautaro e destro a battere Cragno in uscita.

85' - TRAVERSA DI SANCHEZ. Zanotti lo serve, il cileno calcia. Traversa PIENA. Poi DIMARCO calcia alto.

La statistica

L’Inter ha segnato 98 reti in Serie A nel 2021, solo nel 1950 i nerazzurri hanno realizzato più gol (99) in un singolo anno solare nel torneo.

MVP del match

Nicoló BARELLA - Parte fortissimo, con due tiri nei primi quattro minuti. Poi manda in porta Sanchez, stoppato da Cragno. Nella ripresa insiste, offre giocate magiche e riesce a fornire l'assist al cileno (il suo sesto in questo campionato). Reattivo, lucido, brillante, in netta crescita rispetto alle ultime uscite.

Alexis Sanchez esulta per il gol in Inter-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Promosso - Alexis SANCHEZ - Parte piano, poi inizia a produrre: assist, occasioni create, tiri. Cragno gli nega il gol nel primo tempo, mentre nella ripresa deve arrendersi. Molto bene, buona prova.

Bocciato - Diego GODIN - Un disastro, appena l'Inter infila in verticale lui paga dazio. Viene travolto da Lautaro e Sanchez, troppo mobili per lui.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

