Carlo Cottarelli fa sul serio. Il suo progetto di azionariato popolare a sostegno dell'Inter è stato il fulcro di "Se non ora, quando?", evento che si è svolto venerdì mattina a Milano. Ecco le parole dell'economista, presidente di Interspac:

"È un modello che può funzionare a livello italiano. Stiamo parlando della partecipazione di un numero elevato di tifosi nelle quote del capitale della squadra che amano. È il desiderio di dare alla propria squadra stabilità, oltre a una connotazione prevalentemente italiana: si può diventare un piccolo mattone del club che si segue per tutta la vita".

Sul progetto Inter

"Voglio ringraziare la proprietà, che con il suo lavoro ha riportato l’Inter a vincere il campionato e che anche quest’anno ha costruito una squadra competitiva. Il nostro obiettivo è rafforzare la società. Abbiamo quasi scelto il consulente che ci permetterà di preparare il piano economico e di governance: contiamo di presentare la proposta dettagliata entro fine novembre. Ci sono difficoltà, ma questo è il nostro obiettivo. Se a quel punto ci dovesse essere interesse da parte del club, allora passeremmo alla raccolta fondi da parte dei tifosi e di altre entità. Incontro già tifosi mi chiedono dove mettere i soldi… Ma non è questo il momento”.

Sulle difficoltà

"La prima è coordinare un numero molto grande di persone. Visti i risultati, credo che sarebbe possibile raggiungere numeri anche molto più grandi di quelli raggiunti attraverso un’adeguata campagna pubblicitaria. Se si passasse a una vera operazione di raccolta, si dovrebbe arrivare ad investire molto più delle poche migliaia di euro che abbiamo investito. Occorrerà un’adeguata organizzazione per raggiungere i tifosi. Abbiamo anche un elenco di 350 manager e professionisti che potrebbero mettere qualcosa in più e vorremmo anche avere alcuni pillar investor come nel caso delle tre A del Bayern. Coordinare tutti questi elementi è molto complicato, soprattutto per noi italiani che abbiamo molte difficoltà nel metterci insieme. Una chiara struttura di governance è importante e il modello può essere quello del Bayern, ma è soltanto una possibilità. Il secondo problema è che occorre un modello finanziariamente sostenibile. Nel calcio si crede che sia possibile essere competitivi solo con una proprietà miliardaria che viene dall’estero. L’ho sentito dire anche nel nostro caso. Ma ci possono essere vantaggi anche nel nostro caso? Il tifoso nel nostro caso compra un mattone per amore, non per avere un tornaconto nel 10%, non chiede remunerazione. Questo consente di sostituire debito con capitale, risparmiando decine di milioni spesi in interessi ogni anno. L’esperienza di club con azionariato popolare suggerisce poi che i ricavi stadio e pubblicitari possono essere più elevati perché si crea un legame ancora più forte tra tifosi e società. Il terzo punto di difficoltà: è normale che nelle squadre con azionariato popolare ci sia un modesto contributo annuale che per i soci può essere 50-60 euro per almeno un certo periodo di tempo. Associare ad un certo investimento un contributo annuale del 5-6% per qualche anno credo sia ragionevole”.

Le parole di Malagò

"È un’iniziativa che merita attenzione. È sotto gli occhi di tutti la crisi finanziaria che ha caratterizzato i bilanci di quasi tutte le società. In più c’è stata la pandemia, con i ricavi scesi in maniera preponderante. E non mi sembra ci sia stata tanta volontà di abbassare i costi. Bisogna fare qualcosa di diverso. Le istituzioni del mondo del calcio hanno ben presente il problema. L’azionariato popolare è una delle possibili risposte. Il tifoso azionista è un sogno, ma c’è bisogno di cambiamenti anche nella governance. Questa è una spinta coraggiosa che non mi sento di escludere. I tifosi eccellenti sono dei punti di riferimento in tanti settori: possono dare professionalità al mondo del calcio, che non spesso ha utilizzato queste competenze”.

