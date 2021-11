non sarà sicuramente in campo nel big match in programma domenica sera a San Siro contro il Napoli. Il difensore centrale dell’Inter, bloccatosi per un risentimento agli adduttori della coscia destra al 90’ di Montenegro-Olanda, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno escluso lo stiramento ma hanno confermato che l’ex laziale non potrà sicuramente essere in campo contro il Napoli e verosimilmente nemmeno nel match delicatissimo di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi.