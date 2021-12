L'indagine sulle plusvalenze , che ha portato alla perquisizione delle sedi dell'Inter e della Lega Serie A, verte su alcune operazioni di mercato effettuate dalla società nerazzurra nelle stagioni 2017-18 e 2018-19 . In particolare, viene fatto riferimento a una serie di cessioni di giocatori che sarebbero state effettuate allo scopo di rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario imposti dalla UEFA e di poter quindi partecipare alle coppe europee. Nelle due annate finite sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti spiccano operazioni con calciatori poco conosciuti: si pensi, ad esempio, a Davide Bettella e Marco Carraro, entrambi ceduti all'Atalanta per un valore complessivo di circa 12 milioni di euro. Esistono tuttavia operazioni relative a giocatori più famosi, vedi ad esempio i casi di Santon, Murillo, Zaniolo, Pinamonti e Nagatomo. In attesa di capire se ci saranno sviluppi nell'indagine e su quali trasferimenti si è concentrata l'attenzione degli inquirenti, vediamo quali sono state tutte le plusvalenze dell'Inter nel periodo 2017-2019, come riportato da Calcio e Finanza.

Inter: le plusvalenze della stagione 2017-18

Davide Santon: ceduto alla Roma per 9,5 milioni, plusvalenza 8,127 milioni.

Andrei Ionut Radu: ceduto al Genoa per 8 milioni, plusvalenza 7,763 milioni.

Davide Bettella: ceduto all’Atalanta per 7 milioni, plusvalenza 6,949 milioni.

Federico Valietti: ceduto al Genoa per 6 milioni, plusvalenza 5,950 milioni.

Jeison Murillo: ceduto al Valencia per 11,938 milioni, plusvalenza 5,340 milioni.

Marco Carraro: ceduto all’Atalanta per 5 milioni, plusvalenza 4,455 milioni.

Jens Odgaard: ceduto al Sassuolo per 4,620 milioni, plusvalenza per 3,535 milioni.

Nicolò Zaniolo: ceduto alla Roma per 4,230 milioni, plusvalenza per 2,643 milioni.

Yuto Nagatomo: ceduto al Galatasaray per 2,5 milioni, plusvalenza per 1,845 milioni.

Rei Manaj: ceduto all’Albacete per 1,975 milioni, plusvalenza per 1,225 milioni.

Francesco Bardi: ceduto al Frosinone per 1 milione, plusvalenza per 721mila euro.

Geoffrey Kondogbia: ceduto al Valencia per 21,893 milioni, plusvalenza per 541mila euro.

Gary Medel: ceduto al Besiktas per 2,5 milioni, plusvalenza per 191mila euro.

Stevan Jovetic: ceduto al Monaco per 10,5 milioni, plusvalenza per 129mila euro.

Marco Capone: ceduto al Crotone per 20mila euro, plusvalenza per 16mila euro.

Valore complessivo: 49,7 milioni di euro.

Inter: le plusvalenze della stagione 2018-19

Andrea Pinamonti: ceduto al Genoa per 19,5 milioni, plusvalenza 9,009 milioni.

Zinho Vanheusden: ceduto allo Standard Liegi per 11,740 milioni, plusvalenza 9,529 milioni.

Andrea Adorante: ceduto al Parma per 4 milioni, plusvalenza per 3,954 milioni.

Marco Sala: ceduto al Sassuolo per 3 milioni, plusvalenza per 2,949 milioni.

Gabriele Zappa: ceduto al Pescara per 3 milioni, plusvalenza per 2,945 milioni.

Riccardo Burgio: ceduto all’Atalanta per 1,5 milioni, plusvalenza per 1,464 milioni.

Francesco Forte: ceduto al Waasland per 400mila euro, plusvalenza per 287mila euro.

Alberto Brigati: ceduto al Padova per 5mila euro, plusvalenza per 4mila euro.



Valore complessivo: 40,1 milioni di euro.

